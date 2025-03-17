全台最大「玫瑰花展」免門票！2025「台北玫瑰展」精彩不斷 一站式欣賞「逾800種、5千株玫瑰」浪漫值爆表

來到新北三重的三和夜市，你會發現這裡不僅是當地人聚集的小吃天堂，也是各式美食的匯集地。今天就讓我帶大家走一趟，花 500元 大快朵頤，挑選幾家必吃美食，絕對讓你吃得過癮又不傷荷包！如果你也是愛吃夜市小吃的朋友，那可千萬別錯過這裡的手工餛飩湯圓和銅板價的蔥仔餅。每當夜幕降臨，三和夜市的人潮便涌現，阿文餛飩湯圓攤位總是熱鬧非凡。在這個小小的夜市裡，隱藏著許多美味與驚喜，不僅是當地人常常光顧的好地方，也是來台北或新北旅遊的朋友，吃上一頓地道的小吃美食的好選擇。準備好迎接這一場美食盛宴了嗎？跟著我一起探索三和夜市的必吃美味吧！

2025-03-17 10:01