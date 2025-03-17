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全台最大「玫瑰花展」免門票！2025「台北玫瑰展」精彩不斷 一站式欣賞「逾800種、5千株玫瑰」浪漫值爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／花IN台北官網
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全台最大「玫瑰花展」來了！2025「台北玫瑰展」盛大展開，免門票一站式欣賞超過800個品種、5000株以上來自世界各地的玫瑰，更是視覺與嗅覺的雙重饗宴。

圖／台北玫瑰園粉專
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圖／花IN台北官網
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2025「台北玫瑰展」於白色情人節在台北玫瑰園浪漫開展，今年以「見證玫好」為主題，各式各樣、滿園的芬香玫瑰結合台北玫瑰園的場域特色，夢幻且高雅的玫瑰花拱更是打卡勝地，從淡雅紫、少女心粉到柔和粉黃花色統統有，年度春日花海盛況絕對不容錯過，美度大破表！

圖／台北玫瑰園粉專
圖／台北玫瑰園粉專

圖／花IN台北官網
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此外，本次玫瑰展期間還串連了周邊36間店家，推出食住育樂等多種優惠；更邀請到知名咖啡、烘焙甜點、特色產品等優質商家進駐幸福市集，詳情可見粉專

值得一提的是，台北玫瑰展可以攜寵物入園參觀，但全程需繫牽繩，如有排泄物請自行清理，並保持毛孩與花叢的距離，以免被玫瑰刺傷。不光是人要拍美照，也帶自家毛孩來賞花留下珍貴的回憶與影像吧。

圖／台北玫瑰園粉專
圖／台北玫瑰園粉專

圖／台北玫瑰園粉專
圖／台北玫瑰園粉專

2025台北玫瑰展 活動資訊

時間：2025/3/14～2025/4/13 (日)

地點：台北玫瑰園（台北市中山區新生北路三段105號）

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免費入園 咖啡 大台北旅遊 市集 熱門打卡 熱門景點 花海 賞花

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