台北踏青不想曬太陽！10大親子步道、瀑布秘境推薦

【文・KKday旅遊生活誌】

想接近大自然又不想被太陽曬得滿頭大汗？那就往山裡走吧！不僅遠離城市的吵雜，還能讓你呼吸新鮮空氣，享受大自然帶來的涼爽。不管是一日遊還是兩天一夜的小旅行，都能讓你透心涼、充飽電！不喜歡曬太陽的朋友，快來看看這些台北好去處！

陽明山夢幻湖

（圖片來源：Shutterstock）

陽明山夢幻湖相信不用多作介紹！位在陽明山國家公園的環形步道，從冷水坑出發，全長大約 2.5 公里，途中可經過牛奶湖、菁山吊橋，甚至還可走到擎天崗！如果夏天想消暑又不想跑太遠，那陽明山就會是一很方便的行程！

二子坪步道

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如果是喜歡接近大自然，喜歡踏青的朋友，歡迎來二子坪步道走走喔！位於陽明山國家公園西側，步道全長約 1.8 公里，不算太遠的距離，即便是平常沒在登山的新手也可以輕易攻略。步道中有許多台灣品種的林木，多樣化水生、草本植物，是個很適合賞蝶、賞鳥、登山、健行、賞景、觀察植物的大自然景點，如果想要放鬆身心散散步，會是個很好的選擇！

翡翠灣

翡翠灣可說是北海岸規劃最完整的多元性水域遊憩區，集結各項水上運動，每到夏天一定是玩樂的天堂，不論是海上滑水、衝浪、游泳、日光浴、海灘活動，通通皆可玩！另外還有風浪板、衝浪、水上摩托車等，或可自帶露營裝備「駐紮」，享受不同風味的海邊玩法，別有一番風味！

龍洞灣

（圖片來源：Shutterstock）

龍洞灣每到夏天一定是人山人海，是大人小孩都會喜歡來的遊憩區，園區內的都是是使用最直接的海水，可以在此戲水游泳、獨木舟及潛水，而清澈的海灣內，有近百種魚類生態，是許多潛水愛好者的天堂，近距離跟魚兒互動，在水中好好放鬆身心，發覺大自然的美好。

青山農場

（圖片來源：Flickr）

位在新北坪林的青山農場，是學生舉辦大學社團活動、迎新宿營的熱門地點！遊客來到此地，可以在北勢溪戲水，也能在營區內烤肉、露營，多樣活動等你來參與，是暑假家庭出遊的推薦景點之一，不但避暑還可以讓小孩放電，一定玩的超級開心！

三貂嶺瀑布群

（圖片來源：Shutterstock）

新北市根本是瀑布集中地，想到深山中欣賞瀑布，打開新北市地圖就對了！首先介紹新北瑞芳，三貂嶺大家聽過，那你知道三貂嶺瀑布群嗎？四周蓊鬱山林環抱，沿途可以欣賞峭壁、壺穴與岩窟景觀，還可以欣賞瀑布群，只有在新北瑞芳才可見，絕對適合炎炎夏日來這裡走一趟。

老梅瀑布

新北石門的老梅溪，水量充沛，因此潭景十分優美，這邊保留了完整的原始林，同時是許多攝影愛好者的最佳取景地點，除了夏天適合玩水外，秋冬之際，楓紅層層，楓情萬種，來新北石門老梅溪一趟，給你滿滿的偽出國感！

雲森瀑布

（圖片來源：Flickr）

炎炎夏日不是往山裡跑，就是去涼快的溪邊，或是找個有林蔭的瀑布小徑走走，三峽這邊就有個適合的瀑布小徑！雖名為雲森瀑布，但其實是雲心、森山兩個瀑布的合稱，這條小徑是走輕鬆的路線，全程大約 40 分鐘的路程，一路都是平緩寬闊的山路，邊散步邊吸收芬多精。

塔曼山

塔曼山位在桃園復興鄉與新北烏來的交接，可以從拉拉山遊客中心上去，一路風景優美，全程就像走在魔幻森林中，四處都有遮陰，非常適合避暑的涼爽行程，沿路上也有許多平台可供野餐，而山腳下的巴陵部落也有許多露營區，可以直接規劃一日遊的行程！

福山部落

（圖片來源：Flickr）

新北烏來的福山部落，彷彿像個世外桃源，在部落中處處可見泰雅族的生活、信仰與文化。部落附近有一條大羅蘭溪，其中水圳的水源就是取自於他，而現今水圳成了蜻蜓、蝴蝶、青蛙及溪谷環境植物的天堂。如果在夏日想要走消暑路線，來到福山部落也是一個好選擇，同時可以體驗部落文化。

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