汐止飄香25年！ 「銘記越南文化美食餐廳」越式菜色種類超多元、道地又澎湃的熱門首選

台灣的越式餐廳不算少，但大多規模比較小一點，賣的餐點種類也偏少（通常就是賣越式河粉、米線、春捲、法國麵包那幾道）⋯⋯不過最近在朋友的大力推薦之下得知汐止地區有一間非常厲害的「銘記越南文化美食餐廳」，業者本身和廚房大部份工作人員都是越南人，供應上百種道地又美味的越式料理，當中甚至還包括國宴等級的美饌，深受許多饕客們的好評，營業超過25年以上已經累積了超過5000則以上的Google評論，最近實際去用餐過以後也是覺得名不虛傳，這裡的菜色真的很澎湃而且口味一流，絕對可以稱得上我心目中No.1的越式餐廳！！！

基本資料（銘記越南文化美食餐廳）

地址：新北市汐止區康寧街536-1號

電話：(02)2692-7015

營業時間：11:00 ~ 21:00

公休日：禮拜一

官方網站：https://www.mingjih.com/

官方粉絲團：https://www.facebook.com/mingjih1999

銘記越南文化美食餐廳位於汐止的康寧街上，如果搭公車前往的話可以在「湖濱別墅」這一站下車，若開車前往的話，它的位置離國道1號汐止交流道很近，所以也算蠻方便的。（很多住在汐止地區以外的饕客也都會專程慕名前來這裡用餐，我自己覺得它應該算北台灣屬一、屬二的越式料理餐廳）

以前去過的越式餐廳大多為小餐館的形式，但這裡不一樣，佔地足足有七、八百坪之大，除了餐廳本體建築以外還有規劃綠意盎然的戶外用餐區、美侖美奐的涼亭區，甚至還有小動物專區，讓大家在用餐之餘也可以愜意地在這邊拍拍美照或是跟可愛的小動物們互動。

跟其他景觀餐廳比較不同的是這裡的一些造景其實細細觀察都是挺有越南風情的，像是照片中那個三輪車聽說就是專門由越南空運而來，在越南的某些城鎮相當常見。（然後餐廳內的很多工作人員身上穿著的也都是越南的傳統國服）

業者好像特別鍾愛鸚鵡，所以養了許多討喜的鸚鵡。

對了～這裡還有附設專屬的停車場，所以開車來的時候不需要擔心找停車位的問題唷！（除非該時段生意太好、已完全被停滿⋯⋯）

業者除了希望推廣越南的美食以外，也希望能讓來這裡用餐的客人都更了解越南的文化，所以裝潢、造景等都相當用心，我自己本身是沒去過越南⋯⋯但當天一位有去過越南幾趟的朋友說這間餐廳的氛圍真的跟他之前去過的越南當地餐廳很像～

除了一般開放式的用餐空間以外，這裡也有三間獨立的大包廂，多人聚餐時都可以事先致電來預約唷！

這位人形立牌的麻豆聽說就是目前第二代接手經營的老闆娘 - 吳坤玲，她本人時常也會穿著傳統服飾親自在餐廳內接待客人。

很多人應該只曉得越南的河粉非常有名，卻不曉得其實越南料理也是有地區之分的，像北越、中越、南越的河粉都各有不同的特色，然後銘記越南美食也是集結了越南各地的名菜佳餚，而且廚房由越南當地挖角來的五星越籍主廚掌廚，保證讓大家吃到的都是原汁原味的美好。

餐廳主要的室內用餐區就長這樣，其實空間也不小，可以容納相當多的客人。（這裡二到四人用餐或更大多的圓桌都有，非常適合各種聚餐的場合）

當天因為我們抵達的時間還算早，所以座位還沒全滿，後來中午12點多到1點左右其實就幾乎都座無虛席了，強烈建議大家前來用餐之前先打電話訂個位，以免還需要在外頭候位。

照片中的燈籠是是越南悠久的傳統手工藝品之一，散發一種復古的情懷，而且聽說不同顏色的燈籠還有不同的意含，例如紅色是代表幸運、幸福、慶祝，黃色是代表繁榮、財富、幸福⋯⋯等等。

美食的好吃與否其實常常見仁見智，沒有一定的標準，但這裡的牆上掛滿了各式各樣的獎狀，可以想見師傅們的功力一定是有兩把刷子！

除了獎狀以外還有不勝枚舉的各種獎牌，難怪聽說連越南駐台灣的大使都聞香而來，不但本身是座上賓也常指定用這間餐廳的美食來款待其他重要的嘉賓。

就座以後發現桌上的筷套、筷架、用來裝魚露的器皿也都很有越南的特色～♪

桌上有提供免費的熱茶可以先暖暖胃，但因為他們還有販售很多有特色的越式飲料，所以餐後我們也點了幾種來喝喝看。

當天中午我們點了這樣一桌好料，份量我覺得足夠四到六個人吃得非常滿足，然後因為他們的菜單內容實在很豐富，到餐廳的現場才看的話可能會看很久（尤其是有選擇困難症的人）⋯⋯所以建議你們前往之前可以先點這邊瀏覽線上菜單。

【銘記招牌拼盤】

如果你們是跟我一樣的吃貨，什麼都想點來試試看的話⋯⋯建議起手式這份「銘記招牌拼盤」直接給它點下去！上面一次就可以嚐多種人氣的越式點心。

其中包括了爽口又料多味美的「鮮蝦生春捲」，春捲皮QQ嫩嫩，裡頭包著多種切成絲狀的新鮮蔬菜，再搭配一尾彈牙的蝦仁真是好吃極了！（建議搭配一旁魚露和花生調成的醬汁一起品嚐）

再來這個顏色很深的是「串燒豬肉」aka「洛葉（假蒟葉）包肉捲」，其實泰國也有用這種葉子包乾椰絲、紅蔥頭、花生、薑、檸檬、蝦米、朝天辣椒等食材一起生吃的料理，但這裡的是包肉後拿去先炸再烤，葉子有獨特的香氣，然後肉捲也紮實又多汁的感覺。

再來這個是「蝦肉炸春捲」，蝦肉是打成泥狀混在肉餡裡頭，雖然單吃的話會有一點點油，但因為這拼盤有附生菜，所以其實可以用生菜包著炸春捲一起吃，會感覺爽口許多。

旁邊的是越式的「甘蔗蝦」，不但模樣很可愛、討喜，而且吃起來可以感受到滿滿的蝦漿鮮甜滋味，沒三、兩下就讓我們眾人一掃而空了。

中間的是爽脆又帶有酸度的越南泡菜。

還提供了大量的生菜，我覺得越南料理有一點很棒的就是幾乎在每道料理都可以吃到許多蔬菜，所以飲食感覺比較均勻，也不會那麼膩口。

除了生春捲以外，其他炸物建議可以用生菜的菜葉包著以後沾點魚露醬一起享用，滋味會最道地。

【越式羊肉爐】

下一份是冬季限定的「越式羊肉爐」，雖然只供應到三月底⋯⋯但真的很推薦大家把握時間去吃一波，因為那湯真的跟台式羊肉爐截然不同，甘美又香醇，會讓人想喝到一滴也不剩。

羊肉的部份聽說有先經過6道獨家清洗程序處理，吃起來完全沒半點腥羶味，而且口感比想像中的更加軟嫩入味。（因為已經有事先燉煮過，所以下鍋不需煮太久就可以撈起來吃了）

中間湯的部份聽說用了十數種的中藥材去熬煮八個鐘頭而成，但喝起來其實不會有很重的藥味，只感覺很甘醇順口而已。

旁邊還有嚴選的芋頭。（這裡的食材除了一些調味料之類的必須仰賴進口以外，肉類跟蔬菜都是盡量使用國產高品質的那種）

白蘿蔔燉煮入味以後也是好好吃，而且這裡的真的感覺特別甜。

還有大量的山茼蒿，它富含大量的維生素以及膳食纖維，多吃多健康。

拍完照以後就可以把所有食材全部推進中間的湯裡去煮（這樣），當天我們每個人吃這羊肉爐的時候都吃得讚不絕口，連其中一位本來不愛吃羊肉料理的朋友也連喝了三碗湯，真的是越喝越涮嘴呢！

這個羊肉爐的食材可以搭配豆腐乳和沙嗲醬調成的醬料一起品嚐。

【咖哩雞法國麵包】

大家應該都曉得越南法國麵包系列的餐點非常有名，所以我們當天也點了一份「咖哩雞法國麵包」來試試。

之前去泰國旅遊時吃到的不管是紅咖哩還是綠咖哩都超爆辣⋯⋯但這裡的越式咖哩不是走那種極其辛辣的路線，而是比較溫潤順口的那一種，咖哩本身用了多種辛香料以及椰奶等成份熬煮而成，我覺得是大朋友跟小朋友都會喜歡的滋味。

裡頭吃得到整支事先炒過的雞腿（肉質特別有彈性的仿土雞）還有馬鈴薯、紅蘿蔔、鴨血等食材。

雖然台灣很多賣越式料理的餐廳都有法國麵包，但這裡的標榜是業者每天新鮮現做，實際吃起來外酥內蓬鬆，咀嚼起來一點也不費力，真的是我吃過口感最優的法國麵包唷！（最後也有外帶一份回去與家人分享）

上面還有烙印Logo跟店名，真的很用心。

大家可以把麵包撕成小塊一點再沾著這濃醇香的咖哩一起食用。（沒吃完的咖哩醬還可以打包回家拌飯）

【蓮梗鮮蝦涼拌佐炸蝦片】

下一道是非常清爽開胃的「蓮梗鮮蝦涼拌佐炸蝦片」。

這一道的主要食材就是照片中的那些脆口的蓮梗，它吃起來其實跟青木瓜絲有點異曲同工之妙，但本身的味道沒那麼酸，不過因為拌上的醬汁酸酸辣辣的，所以也是很刺激食慾。

還吃得到去殼而且除去腸泥的新鮮蝦仁，這個蠻加分的。

他們的蝦餅也是很香脆而且蝦味十足的那一種。

貼心的服務人員還來為我們示範這道料理該怎麼吃，幫我們一人弄了一份。

簡單來說就是把各種食材都夾一些放在蝦餅上，然後大家可以分一到兩口把它吃完，咀嚼時一次能夠品嚐到多種不同的風味與口感，真的很讓人著迷。

【金髮爆發魚】

再來是一上桌就讓我們眾人眼睛為之一亮的「金髮爆發魚」，由船型容器上的炸魚加上一大簍生菜以及一份米餅所組成。

這一尾是紅尼羅鮮魚，沒有經過去除鱗片的處理，而是整條丟進油鍋內炸到連鱗片都酥酥脆脆，視覺上看起來就像爆發開來的感覺，吃的時候也是可以連魚鱗一起吃掉，有點類似我們炸溪蝦可以連殼一起吃的概念。（魚的頭上還有青木瓜沙拉）

多元的生菜包括了有獨特氣味的紫蘇葉以及辣薄荷，所以入口咀嚼時可以感受到口腔滿是香草植物類的香氣。

這些是米餅，要先沾濕以後再把那些食材包進去享用。

這一道因為比較複雜一點，所以上桌時也有服務人員為我們試包一捲，而且也細心地為我們講解這料理使用了哪些食材。

魚肉的部份一手拿湯匙、一手拿叉子就可以輕鬆一塊塊取下來。

總之推薦吃法就是米餅先泡點水以後鋪在盤子上，然後依序可以放進大片的生菜、香草類植物的葉子以及炸魚跟青木瓜沙拉，最後全部包在一起就很方便入口了。

越南料理的靈魂就是這魚露，所以建議剛才的金髮爆發魚包好以後也是沾點特調的魚露醬後再入口，酸酸鹹鹹的滋味會讓原本的風味更昇華唷～

【香茅辣豆腐煲】

當天我們還點了一份豆腐類的料理叫做「香茅辣豆腐煲」，外觀看起來是跟台式的紅燒豆腐有點像⋯⋯

不過這豆腐帶著點香茅的香氣，吃進口裡的尾韻也帶點辣度，不過不是那種會噴火的辣，越南的辣感覺通常都沒有泰國的那麼恐怖。

【浴火椰蝦】

還有一道「浴火椰蝦」是我推薦你們來到銘記用餐絕對不可錯過的人氣料理！

光是那個外觀就超吸睛，用一整顆椰子挖空作為湯品的容器，再把一尾一尾的鮮蝦掛在旁邊，我們一夥人看到都忍不住拿起手機、相機來狂拍。

p.s.這一道其實上桌時還會點火來烤一下蝦頭，不過那個火其實拍起來沒有很明顯⋯⋯所以照片我就不放了⋯⋯

鮮甜的白蝦烤到火自然熄滅以後就可以享用了，吃起來除了蝦肉本身的滋味以外還感受得到一股椰子的香氣喔～很有東南亞料理的感覺。

我覺得這蝦肉單吃就非常美味了，但如果想增加一點辛香味的話可以搭配業者特調的胡椒檸檬沾醬一起品嚐，會增添酸酸辣辣的滋味。

除了蝦子以外，我覺得這一道更讓我驚豔的是中間那個用來煮過蝦子的新鮮椰子汁，它喝起來風味鮮甜、甘美，我們每個人喝了之後的反應都是讚不絕口～

這一道也有桌邊服務，服務人員貼心地幫我們把蝦子都夾在一個盤子上，然後還依我們的人數裝了幾碗湯讓我們品嚐。

【越式紅茶／純椰子原汁／檸檬石榴冰】

最後是飲料跟甜點的部份，由左到右分別是甘醇的「越式紅茶」、消暑退火的「純椰子原汁」以及酸甜的「檸檬石榴冰」，我們都對自己點的飲料很滿意。

【鳳梨冰淇淋】

甜點我們點了一個名字很普通的「鳳梨冰淇淋」，但它送上桌卻不是單純的鳳梨口味冰淇淋⋯⋯而是一整顆鳳梨挖空以後塞入各種水果（包括鳳梨果肉）和椰子口味的冰淇淋，相當浮誇～

我覺得這甜點可以讓水果控吃得非常開心，一口氣就可以吃到許多不同的水果，尤其鳳梨的部份還搭配了自製的鳳梨果醬，酸甜可口，然後椰子冰淇淋聽說是用整顆椰子所製成的，椰香味濃郁迷人，大家最後是吃到一點也不剩。

【越法焦糖烤布丁】

另外一道甜點朋友點了「越法焦糖烤布丁」。

我覺得跟一般吃到的烤布丁比起來，它吃起來更有一種水潤感，蛋香味很濃郁，然後那焦糖醬雖然看起來感覺比一般的稀，但實際吃起來的焦糖味很足也不會過於甜膩，真的很不錯吃。

【鮮茄汁牛腩法國麵包】

因為覺得他們的法國麵包太好吃了～所以當天我還外帶了一份「鮮茄汁牛腩法國麵包」回去與家人分享，打包時店家會把麵包裝在專屬的袋子裡頭（上面還有洞可以讓麵包保持新鮮狀態），茄汁牛腩的牛腩非常軟嫩入味，麵包吸收滿滿茄汁後真是美味極了！

銘記越南文化美食餐廳最近還推出了照片中的「銘記羅仙丹 金箔發大財杯」，裡頭裝的是黑糖加羅望果肉所製作而成的羅仙丹，吃起來酸酸甜甜還含有豐富營養成份，容器也就是那個杯子的設計也很喜氣，大紅色跟上面書法的「發大財」字樣都有傳遞祝福的含意，除了自己吃以外也很適合拿去送禮唷！

以上就是這次的分享，這次來到「銘記越南文化美食餐廳」以後真的有讓我大開眼界的感覺，沒想到台灣的越式餐廳竟然有做到這種規模的，而且也見識到原來越南料理的種類有那麼豐富，整頓飯吃下來不但吃得巧也吃得飽，絕對是以後想再吃好吃的越南料理時的首選，誠心推薦給大家嘍～

銘記越南文化美食餐廳

地址：新北市汐止區康寧街536-1號

電話：(02)2692-7015

營業時間：11:00 ~ 21:00

公休日：禮拜一

官方網站：https://www.mingjih.com/

官方粉絲團：https://www.facebook.com/mingjih1999

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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