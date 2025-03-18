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去淡水不要只會逛老街！４家淡水咖啡廳與甜點店推薦

聯合新聞網／ ReadyGo出發前

淡水不只有老街！這次帶大家探索4家隱藏版淡水美食與咖啡廳，從 爆餡貝果、景觀早午餐、手刷抹茶到日式可麗餅，每一間都是 淡水在地人推薦 的好店。無論是想 悠閒喝咖啡，還是 大嗑甜點，這篇攻略讓你 一次收藏 4 間必訪店家！

淡水美食｜Double O’s Bagels Cafe

Double O’s Bagels Cafe｜超人氣貝果專賣店

這間貝果專賣店是淡水街頭的亮眼存在，採用美式風格裝潢，提供各式手作貝果。貝果口味超多，鹹甜皆有，讓人每次來都想挑戰新口味。貝果是現烤外帶，建議早點來，不然熱門口味很快就賣光！

圖/ReadyGo
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【推薦必點】

藍莓貝果：「非常美莓」系列，藍莓與優格融合，酸甜不膩，適合愛健康的朋友。

洋蔥鮭魚奶酪貝果：鹹香層次豐富，奶酪的濃郁與鮭魚的鮮味相互平衡，一口咬下滿滿幸福感。

Oreo 奶酪貝果：巧克力與奶酪結合，帶有微酸口感，甜而不膩，巧克力控不能錯過。

圖/ReadyGo
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地址：新北市淡水區新民街180巷7弄43號

電話：0902-335-676

營業時間：11:00-16:00（週一休息）

淡水美食｜文森食堂 RAYCA coffee bistro

文森食堂 RAYCA coffee bistro｜淡水美食景早午餐

這間位於紅毛城附近的景觀餐廳，由法國藍帶主廚親自掌廚，擁有 戶外庭園，可直接眺望淡水河景，是 情侶約會與悠閒下午茶的好去處。

圖/ReadyGo
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【推薦必點】

野莓麻糬鬆餅：蓬鬆的鬆餅搭配 Q 彈麻糬，佐上新鮮莓果與糖霜，每一口都甜而不膩。

維也納摩卡咖啡：滑順的奶泡與濃郁咖啡融合，香甜不膩，搭配甜點剛剛好。

蝦高湯蝦蝦義大利麵：滿滿鮮蝦，濃郁海鮮湯底，蝦味十足，適合重口味愛好者。

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地址：新北市淡水區真理街50號

電話：0937-981-381

營業時間：10:00-21:00（週一至週三休息）

淡水美食｜之藍抹茶販売店

之藍抹茶販売店｜手刷抹茶專門店，日系風濃厚

這間日系風格濃厚的 抹茶專門店，主打 現場手刷抹茶，每一杯都充滿 京都味道，抹茶控必朝聖！天氣好的話，可以帶著抹茶拿鐵 坐在淡水河岸邊欣賞夕陽，享受 淡水最日系的午後時光。

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【推薦必點】

抹茶生乳酪：口感綿密細膩，抹茶香氣濃郁，入口即化，甜度適中。

手刷抹茶拿鐵：比一般抹茶拿鐵更厚實，帶有回甘韻味，喝得到真正的抹茶香。

抹茶霜淇淋：抹茶味超濃，搭配牛奶霜淇淋，層次豐富，夏天必吃。

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地址：新北市淡水區中正路233-2號1樓

電話：02-2622-9191

營業時間：12:00-19:00（週二休息）

淡水美食｜朝日夫婦

朝日夫婦｜日式可麗餅，冬季限定草莓口味

這間日式甜點專賣店以刨冰與可麗餅為主，冬天限定的草莓蜂蜜蛋糕可麗餅更是超人氣品項，吸引排隊人潮！可麗餅是現點現做，人潮多時需要排隊，但吃上一口，真的超滿足！

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【推薦必點】

草莓蜂蜜蛋糕可麗餅：Q 軟餅皮中包裹 蜂蜜蛋糕、香草冰淇淋、玉米片、新鮮草莓，層次感超豐富！

莓果烤布蕾可麗餅：香濃的焦糖布蕾加上新鮮莓果，微酸微甜，甜點控最愛。

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地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575

營業時間：12:00-20:00

延伸閱讀 >> 新北景點｜夜生活推薦！盤點7家淡水、北海岸地區營業到很晚的讚店！

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