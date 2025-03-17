500元爆吃三重三和夜市！必吃手工餛飩湯圓、只要銅板價的蔥仔餅

來到新北三重的三和夜市，你會發現這裡不僅是當地人聚集的小吃天堂，也是各式美食的匯集地。今天就讓我帶大家走一趟，花 500元 大快朵頤，挑選幾家必吃美食，絕對讓你吃得過癮又不傷荷包！如果你也是愛吃夜市小吃的朋友，那可千萬別錯過這裡的手工餛飩湯圓和銅板價的蔥仔餅。每當夜幕降臨，三和夜市的人潮便涌現，阿文餛飩湯圓攤位總是熱鬧非凡。在這個小小的夜市裡，隱藏著許多美味與驚喜，不僅是當地人常常光顧的好地方，也是來台北或新北旅遊的朋友，吃上一頓地道的小吃美食的好選擇。準備好迎接這一場美食盛宴了嗎？跟著我一起探索三和夜市的必吃美味吧！

新北美食｜阿嬤珍珠奶茶

阿嬤珍珠奶茶｜懷舊推車飲品

來到三和夜市，手搖飲選擇超級多，但有一款經典老味道，是我每次回三重都一定要喝的！這杯珍珠奶茶最特別的是，它不走花俏路線，而是用最傳統的奶精粉沖泡，搭配懷舊搖搖杯機器製作，搖勻後的奶茶滑順香濃，帶著濃厚的復古風味。現在的手搖飲店越做越精緻，口味也變得花俏，但這杯阿嬤珍珠奶茶，還是維持最簡單、最純粹的味道——剛剛好的甜度，香醇的奶香，加上軟Q的珍珠，喝一口就像穿越回童年。現在要在三重找到這麼純正的古早味已經不容易了，如果你也想來場時光旅行，記得來三和夜市找這台傳統推車飲品。

圖 / ReadyGo

地址：新北市三重區長元街51之6號

營業時間：週一～日19:00-24:00

電話：0229706881

新北美食｜阿餅法式可麗餅

阿餅法式可麗餅｜大推巧克力口味

夜市除了吃鹹食，甜點當然也不能錯過！這家開業超過25年的老店，是在地人從小吃到大的回憶！老闆手速很快，剛烤好的可麗餅，一口咬下去是卡滋卡滋的脆口感，帶著淡淡的奶香味，不是厚重的粉感，而是酥香的完美比例。口味選擇多元，無論是經典巧克力、抹茶麻糬，還是鹹口味的奶油玉米、海鮮總匯，每種都超有特色！而且可以雙拼口味不加價，真的超佛心。最推薦巧克力口味，巧克力醬濃郁再搭配脆餅皮，口感甜而不膩，絕對是人氣王！如果你喜歡酥脆餅皮、濃郁內餡，這間真的不能錯過！

圖 / ReadyGo

地址：新北市三重區三和路二段136號（三和夜市最尾段）

營業時間：16:30-00:30

電話：0926506197

新北美食｜金澤咖哩拉麵

金澤咖哩拉麵｜道地日本人開的

在三和夜市裡，隱藏著一間充滿日本風味的美食攤位—「金澤咖哩拉麵」。這裡的老闆 森本耕先生 可是道地的日本人，自2002年來台後，就一直致力於把家鄉日本石川縣金澤市的美味帶給台灣的饕客們。推薦經典的醬油拉麵，湯頭濃郁又順口，採用淡醬油熬煮的湯頭，喝起來甘醇順口，尤其是在冷天裡喝一口，暖心又暖胃！每顆溏心蛋都浸泡得剛剛好，半熟蛋超入味、蛋黃熟度剛好，輕輕一咬濃郁蛋黃緩緩流出，絕對讓你回味無窮。這裡不只是拉麵，還有提供咖哩飯、炸串、烤串、大阪燒等多樣化料理，無論是正餐或小酌都很適合！

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地址：新北市三重區中央北路45號對面（三和夜市丹丹香蔥油餅隔壁攤）

時間：18:00~00:00

電話：0987774633

新北美食｜大王鳳梨冰茶

大王鳳梨冰茶｜低糖配方健康無負擔

在熱鬧的三和夜市中，有一杯飲品讓人一喝就念念不忘，那就是 「大王鳳梨冰茶」。這裡的果茶不僅天然，還充滿了老闆的熱情和用心，每一口都能感受到水果的鮮甜與清香。草莓控注意！他們的草莓香檸每杯用足足13顆新鮮草莓熬煮，濃郁到爆！和外面化學調味的草莓飲品完全不同，這裡採用新鮮草莓熬煮，濃郁自然的草莓香撲鼻而來，每一口都是滿滿的草莓果肉與香氣。招牌鳳梨冰茶，選用新鮮鳳梨切塊製作，每一口都能吸到鳳梨果肉，還能品嚐到天然的膳食纖維。特別適合注重健康的朋友，不管是微糖、半糖還是無糖，老闆都能依照你的喜好調整，清爽順口，越喝越涮嘴！

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地址：新北市三重區中央北路125-2號

時間：週三四六日17:00-23:00（週一二五休）

電話：0919394303

新北美食｜阿文餛飩湯圓

阿文餛飩湯圓｜三重手工餛飩湯圓推薦

如果你來到三和夜市，千萬別錯過「阿文餛飩湯圓」！這家位於三重中央北路與長元街的攤位，可說是當地的必吃高人氣美食之一。阿文的湯圓與餛飩湯口味獨特，湯頭清爽又不油膩，裡頭還加了芹菜和油蔥提味，熱騰騰的一碗，喝下去讓人溫暖滿滿！餛飩皮非常薄，咬下去是滿滿的肉餡，豬肉餡調味非常入味，鮮美多汁，搭配湯頭簡直是絕配，每一口都能感受到豐富的口感，讓人一吃成主顧。鹹湯圓包著香嫩的豬肉餡，外皮軟糯、不油膩。尤其是湯圓節來臨時，這道鹹湯圓常常是大受歡迎的選擇！他們只有晚上才有營業，所以總是湧現許多顧客來享用，加上老闆的用心與親切服務，讓每一碗湯圓餛飩都變得更加美味。

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地址：新北三重中央北路66-60號

時間：19:30-23:00

電話：0919394303

新北美食｜武大郎蔥仔餅

武大郎蔥仔餅｜使用宜蘭的三星青蔥

武大郎蔥仔餅最大的特色就是選用來自宜蘭的三星青蔥，這裡的蔥不僅味道清新，而且非常香氣四溢，每一口咬下去，都能感受到濃郁的蔥香，越嚼越有味，讓你一口接一口，根本停不下來！這裡的蔥仔餅是現點現煎，每一片都金黃酥脆、外皮微焦，內部卻軟嫩又有彈性，口感層次分明，讓人一吃就愛上。除了現場熱煎，還有冷凍版蔥油餅，可以直接買回家。每片只要13元，還買十送一，真的是超級划算。這樣的銅板美食，怎麼能錯過？而且一片大小剛好，拿著在夜市逛一逛吃一吃，既方便又滿足！

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地址：新北市三重區中央北路49號（三和夜市中段）

時間：17:00-24:00

電話：0936282726

新北美食｜四海泡泡冰

四海泡泡冰｜手工製作口感綿密

如果你在三和夜市逛累了，想來點冰涼的甜點，那就來 《四海泡泡冰》 嘗試一下他們的招牌泡泡冰吧！特別推薦花生加花豆口味，讓你吃過一次就上癮！這裡的花生泡泡冰口味非常濃郁，花生香氣十足、不會過於甜膩，吃完一整杯不會感覺太重負擔！花豆的加入，更是讓整體口感層次豐富，外脆內軟的口感超有趣。四海泡泡冰的冰塊非常綿密，完全不會有冰渣感，吃起來細緻又順口。而且每一口都是現做的，使用的都是最簡單天然的食材，包括冰塊、煉乳、蛋黃，讓你能享受最純正的手工冰品！一杯花生+花豆泡泡冰僅需 50元，真的是超高CP值！

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地址：新北三重區中央北路58-5號前面

時間：17:00-24:00

電話： 0920996228

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