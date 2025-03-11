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基隆植樹月開跑 這日起「發票換樹苗」

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圖／產發處提供
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【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市政府植樹月活動開跑，為鼓勵民眾踴躍參與市容與生態環境之改善，往年相當受到歡迎的「發票換樹苗」，今年將於03/12（三）在七堵苗圃發放，基隆市政府產業發展處歡迎踴躍參與換樹苗做愛心活動。

植樹月民眾兌換苗木每人限領3株。　圖：基隆市政府產業發展處／提供
植樹月民眾兌換苗木每人限領3株。　圖：基隆市政府產業發展處／提供

產業發展處林鼎超處長表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，本府苗圃每年培育約3萬5仟株樹苗，並於每年10/01起至翌年05/31止，提供本市各機關、學校、社區及鄰里申請辦理綠美化工作，另辦理列管老樹健檢作業，更於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動，鼓勵民眾為環境永續種下愛心樹苗。

▲植樹月提供26種苗木種類供民眾換領。　圖：基隆市政府產業發展處／提供。　
▲植樹月提供26種苗木種類供民眾換領。　圖：基隆市政府產業發展處／提供。　

基隆市政府今年植樹月樹苗兌換活動，預計03/12 09:00-15:00於七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑三張（今年1-2月、3-4月）發票換領苗木1株、每人限領3株，數量預計5,000株，送完為止，為響應環保將不提供提袋。有興趣的民眾今年請儘早兌換。活動募集之發票，將於活動結束後捐贈予基隆市社福團體，以嘉惠弱勢團體。

本次活動提供之苗木種類包括： 喬木類：楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、肖楠、苦楝、澳洲茶樹、茄苳、福木、桃花心木、舉木、杜英、黃連木。 灌木類：杜鵑、桂花、茶花、仙丹、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木、金英樹、厚葉女貞、鵝掌藤等。總計多達26種苗木供民眾免費領取，現場並有苗圃工作人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，想成為「綠手指」千萬不要錯過。

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