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「竹子湖海芋季」白色花海3／29來襲！花季限定裝置藝術必拍

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▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


位於陽明山上，被層層山巒圍繞的「竹子湖」擁有多元的自然生態，成為了海芋適宜的生長環境，每逢3-4月的盛開期，總會吸引許多人潮前來打卡拍照，而今年的「竹子湖海芋季」將於3/29-4/6登場，除了欣賞海芋盛開的壯麗景觀，遊客還可以參加特色活動，沉浸在一場屬於海芋的視覺饗宴中。


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


每逢海芋季以及繡球花季，北投山頭化作花卉的夢幻國度，彷若置身於異想世界，萬物皆以放大的姿態驚艷呈現，在我們生活中小小的物品，都照到放大燈，出現在竹子湖中了！歡迎走到「芋想世界」，一同花現任何異想不到的可能！


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


全台唯一最大的純白海芋田在陽明山竹子湖，台灣約80~90%白色海芋產自竹子湖，每年3-4月辦理海芋季、5-6月辦理繡球花季。花季活動內容包含竹子湖地區農園地景藝術展示、生態農園導覽解說、生態農園體驗活動等豐富內容，除了賞花、採花，竹子湖農園更有道地野菜等你來品嘗。竹子湖休閒農業區結合在地花卉產業與自然、人文資源發展休閒農業，是臺北市春夏遊熱門景點。


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年花況照片)


「2025年竹子湖海芋季」今年以「芋想世界」為主題，分為「頂湖地區」、「海芋大道」兩大賞花區域，活動不僅設置了童趣感十足的藝術裝置，還有推出「海芋繡球印卡站」、「生態農園體驗活動」、「竹子湖生態人文導覽解說」等三大活動，讓大家在欣賞浪漫花海、拍下唯美照片的同時，也能更深入了解竹仔湖的人文及歷史故事。


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖


海芋季結束以後緊接著就是繽紛的繡球花季展開，到時便能欣賞到兩者相互交織出的唯美花海，呼籲各位在上山前可以在網路查找花況及交通資訊，賞花的同時也不要踐踏或採摘花朵，一同維護花田的浪漫風景！


▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年活動照片)
▲圖片來源：海芋繡球竹子湖(往年活動照片)


「2025年竹子湖海芋季」

活動日期：2025/3/29-2025/4/6

活動地點：台北陽明山竹子湖


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