全台最大「淡水紫藤花園」20週年免費入園！2025「紫藤花季」花期揭曉 朝聖最美紫花海、打卡再贈「鬼滅明信片」
繼櫻花季後，浪漫代表「紫藤花」即將盛開！淡水知名賞花熱點將迎來年度盛事，園主更為慶開園20週年特別推出「免費入園」邀請民眾來踩點賞紫藤，短短不到20天的限定賞花期，錯過可就太可惜囉。
全台最大紫藤花園「淡水紫藤花園」已開園走過20個年頭，年度盛事「2025紫藤花季」預計在3/25至4/12期間盛開，園方也推出20週年回饋「免費入園」活動，只要購買園區內自家種植與蒸餾的澳洲茶樹精油（售價400元），即可免費入園參觀賞花，入園無需預約。
由於紫藤花的花期短，在台一年約僅有10至14天左右，所以想朝聖記得把握開花期。此外，今年淡水紫藤花園與《鬼滅之刃》聯動推出打卡免費贈「電影限定明信片」，粉絲都已摩拳擦掌，準備手刀衝一波。
淡水紫藤花園-二號水源園區
地址：新北市淡水區竹圍子9-1號
開園日：2025/3/20～（實際情況以粉專公告為準）
紫藤花期：預計3/25至4/12期間盛開
粉絲專頁：https://www.facebook.com/wrestiacafe
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