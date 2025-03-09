超人氣「鋼之鍊金術師」15週年快閃店松菸登場！劇照打卡、主題餐點與限定周邊統統有

動畫迷快看！超人氣動畫「鋼之鍊金術師BROTHERHOOD」為迎接動畫15週年，攜手FANFANS粉粉攜手，自3月6日至4月13日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的南向製菸工廠一樓盛大登場。現場將有主題餐點、劇照打卡佈景，還有獨家設計的快閃店限定週邊，一定要來！

圖／FANSFANS粉粉提供

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粉絲都知道「鋼之鍊金術師BROTHERHOOD」講述主角有「鋼之鍊金術師」之稱號的哥哥愛德華，以及靈魂被固定於鎧甲的弟弟阿爾馮斯，兄弟倆踏上尋找賢者之石的冒險旅程。15週年動畫化將精緻的情感描述、角色個性的真實刻劃地淋淋盡致，堪稱是許多動畫粉絲的經典神作！

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快閃店搭配背景經典名台詞，還有店內精心打造羅伊的辦公室、充滿壓迫感的普萊德本體，以及經典劇照打卡牆，讓人身歷其境地感受動畫魅力。不僅如此，接近出口處設有留言互動區，粉絲們可以盡情寫下對作品的熱情與回憶，與同好交流心得。此外，現場還提供軍牌刻印機，可選擇軍部角色款式，並客製化刻上自己的名字，打造專屬紀念軍牌，為這次快閃店留下獨一無二的回憶！

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本次快閃店推出 15 週年限定主題餐飲，餐飲區更還原了聖誕節夫人的酒吧，完全寵粉，並祭出三大優惠，首先只要消費任一甜點，可獲得隨機特典小卡（共 8 款隨機）；第二重，消費任一飲品，可獲得隨機特典紙杯墊（共 14 款隨機）；最後購買任一甜點與飲品，再加碼贈送「小卡收藏夾」乙個，一起揪團逛商品吃美食逛周邊吧。