饒河夜市必吃Top10！ 深藏不露的必比登、絕對不能錯過的美食推薦

饒河夜市跟其他夜市相比多了很多餐點選擇，不再是只有臭豆腐、蚵仔煎、地瓜球這種每間夜市都有的小吃，而且饒河夜市中也有不少深藏不露的必比登推薦店家喔！來看看有哪些是饒河夜市絕對不能錯過的美食吧～

whatever gg脆皮蛋餅

whatever gg脆皮蛋餅。 圖／IG, 9.nai

跟傳統的蛋餅不同，餅皮使用的是烙餅，煎完之後薄脆不油膩，推薦點健康路線的三合一蛋餅，蔥香、高麗菜清脆、杏鮑菇濕潤，不僅口感味道都搭配，吃起來還完全沒負擔～料多實在，份量不小，建議可以兩人分食。每次經過這家永遠都在排隊，不過老闆動作蠻快的，加上一次可以煎很多份，等的時間不會太長不用擔心！

推薦餐點：三星蔥蛋餅$100／三合一（蔥＋菜＋菇）$80

地址：台北市松山區饒河街108號門口

營業時間：17:00-23:30（週三公休）

心心港式腸粉

心心港式腸粉。 圖／台北市市場處

開業將近25年還是超有人氣的港式腸粉～～超多網友推薦他們的蝦仁腸粉，蝦仁新鮮彈牙，而且每一口都吃得到，完全不偷工減料，最重要的是老闆娘居然都會把蝦子的腸泥挑掉，小地方就能看出店家的滿滿用心>< 餐點是現點現做需要等待，但完全值得呀～如果敢吃辣的話，也很推薦可以加一點辣醬，據說跟甜甜的腸粉醬油搭配在一起超級完美！

小編偷偷說：港式腸粉是沒有加蔬菜跟蛋的喔~~加蔬菜跟蛋的是廣東腸粉，不要搞混啦！

推薦餐點：蝦仁腸粉$80

地址：台北市松山區饒河街204號路中攤

營業時間：18:30-00:00

福州世祖胡椒餅

福州世祖胡椒餅。 圖／IG, laughingblackwhitecarrotcake

福州世祖胡椒餅正是饒河夜市入口第一攤，每次都會看到攤位前的排隊隊伍已經彎了好幾個彎，不過幸好胡椒餅一出爐都是好多個，所以隊伍前進速度算快！這間胡椒餅多次榮獲必比登推薦，他們是將胡椒餅黏在高溫的窯壁上烤，烤得又香又酥脆，嚼一嚼還能嚼出麵糰香氣，內餡包裹著豬肉和蔥，加上胡椒微辣的香氣超涮嘴，老顧客們都會一次買好幾個回去吃！

推薦餐點：胡椒餅$65

地址：台北市松山區饒河街249號前

營業時間：15:30-23:00（週五、週六營業至23:30）

小明拔絲地瓜

只要看到饒河夜市必吃的文章，小明拔絲地瓜幾乎篇篇被點名，很意外地受歡迎程度超越許多經典夜市小吃，甚至是許多人心中北部最好吃的拔絲地瓜！切得大小適中的地瓜鬆軟，外面裹著厚厚酥脆的糖衣，兩種口感交織，加上在嘴中四溢的地瓜香，正是拔絲地瓜的魅力～小明除了現做的拔絲地瓜，也有賣冷凍的，都是可以即食的喔，也可以考慮買一盒現做的，吃不完帶回家冰冷凍，一次吃到兩種美味！

推薦餐點：拔絲地瓜$60／盒

地址：台北市松山區饒河街33號

營業時間：週一至週三17:30-00:00、週四至週日15:30-01:00

陳董藥燉排骨

陳董藥燉排骨。 圖／台北市市場處

陳董藥燉排骨的湯頭以十幾種中藥材熬煮而成，喝起來溫潤甘口，提供的餐點很單純，只有三至四種，正是藥燉湯系列及魯肉飯，簡單的選擇味道卻不簡單，讓陳董藥燉排骨自2018年以來持續蟬聯必比登推薦。攤位天天爆滿，但老饕都知道其實只需要走路五分鐘就可以抵達陳董藥燉排骨的店面，人潮跟攤位相比少了許多喔！天氣冷或是想喝點補的時候，來一碗熱呼呼的藥燉排骨再適合不過了！

推薦餐點：藥燉排骨$100／藥燉牛肉$120（店面價）

【攤位】

地址：台北市松山區饒河街160號

營業時間：16:30-23:00（週二公休）

【店面】

地址：台北市松山區八德路四段847號

營業時間：13:00-22:30（週二公休）

下港名彭臭豆腐

下港名彭臭豆腐。 圖／IG, harrylin0614

每個夜市似乎都有各自的臭豆腐代表，那饒河夜市必吃的就是這間下港名彭的脆皮臭豆腐啦！下港名彭臭豆腐是許多當地人從小吃到大的店家，脆皮臭豆腐炸得外酥內嫩，一口咬下，豆腐發酵的獨特香氣在口中蔓延，配上炸臭豆腐的靈魂–台式泡菜，酸脆爽口，吃起來更加有層次！這間臭豆腐還有內用座位區，雖然人潮多，但翻桌率快，臭豆腐就是要現炸現吃呀！

推薦餐點：脆皮臭豆腐$70（素食者請先告知）

地址：台北市松山區饒河街189號

營業時間：18:00-23:00

吳寮舒芙蕾

吳寮舒芙蕾。 圖／攝影：蕭詒徽

舒芙蕾聽起來是個跟夜市很不搭嘎的食物，但這間手作舒芙蕾卻在饒河夜市打出一片天！小小的攤位，環境被老闆維持得很乾淨，餐點都是現點現做，需要等候約10分鐘，但親眼看著舒芙蕾的製作過程更安心，從打蛋、打發蛋白，最後看到老闆將調和好的麵糊放上鐵盤，蓬鬆的模樣超療癒>< 舒芙蕾剛出爐要趁熱吃，口感鬆軟綿密，無論原味還是有加醬的都超好吃～

推薦餐點：原味$150／紅豆抹茶$160

地址：台北市松山區饒河街206號路中攤

營業時間：17:00-23:40（週一公休）

安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿

安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿。 圖／IG, chihlin0403

菠蘿麵包是安師傅的強棒商品，表皮酥脆帶點甜味，麵包本體又很鬆軟，冰火菠蘿更不用說，夾入冰冰涼涼的內餡之前還會將菠蘿麵包烤熱，這種冰熱鹹甜交替的感覺讓超多人著迷，而且其他地方動輒5、60元的冰火菠蘿這裡居然只賣40元，超便宜！除此之外，還有賣外面少見的雪糕菠蘿，雪糕帶點QQ的黏稠感，有多種口味可以選擇，建議拿到後可以稍等雪糕軟化再吃，味道跟口感會更融合～

推薦餐點：冰火菠蘿$40／雪糕菠蘿$65

地址：台北市松山區饒河街212號

營業時間：16:30-00:00

好泰 Goodthai

好泰是饒河夜市中的泰式飲料專賣店，攤位色彩超級鮮豔，使用黃、綠、紫的搭配，站在攤位前真的會有置身泰國的錯覺～菜單有高達九種泰式飲料的選擇，最具代表性的絕對是泰奶，好泰的泰奶茶香濃厚順口，誰喝誰說讚！但如果剛好不想喝奶製品，也有泰式單茶、檸檬茶等等的選擇喔！店家還為甜度設了很可愛的名字，分別是曼谷甜、台灣甜、半糖、煉乳甜，最多人推薦台灣甜，但如果想試試泰國最道地的滋味，不妨點點看曼谷甜，螞蟻人的最愛！

推薦餐點：招牌手沖泰奶$65／綠糖檸檬蘇打$65

地址：台北市松山區饒河街161號

營業時間：17:30-23:00（不定期公休建議先私訊店家IG詢問）

御品元冰火湯圓

御品元冰火湯圓。 圖／IG, yilin.0407

御品元冰火湯圓在台北有超多間分店，其中一間就位於饒河夜市附近，販賣的是比較古早味的桂花口味跟酒釀口味，冰熱都有，但最經典的絕對是他們的剉冰，剉冰細綿不刮嘴，再放上剛煮好、還冒著煙的湯圓，稍微經過降溫的湯圓更加Q彈有口感，最後最後，剩下的清冰不要浪費，淋上店家在自助區提供的檸檬汁及桂花蜜，用酸酸甜甜的檸檬桂花冰結尾超幸福～

推薦餐點：桂花綜合湯圓$90／酒釀加蛋綜合湯圓$120

地址：台北市松山區饒河街178號

營業時間：17:00-00:00（週六、日營業至00:30）

介紹完上面這十樣美食後，饒河夜市榮登小編目前最想去的夜市，真的通通都好想吃啊～～>< 看到最後的你是不是也快受不了了，現在就分享這篇文章給朋友，一起揪團去逛夜市吧！

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