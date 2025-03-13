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台北也能採草莓！精選「內湖4家草莓園」推薦

聯合新聞網／ KKday旅遊生活誌

【文・KKday旅遊生活誌】

冬天最幸福的味道，就是現摘草莓的酸甜滋味啦！誰說採草莓一定要跑到苗栗大湖？內湖就有隱藏版草莓園，距離市中心只需要約30分鐘車程，在台北就能享受採果的樂趣，還有各種草莓主題美食等你來嚐鮮！小編精選幾間內湖必訪的草莓園，喜歡草莓的你千萬別錯過！

大崙頭草莓園

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

相較於其他白石湖地區的草莓園，大崙頭所處的位置在更高處，周遭環境相當幽靜、也不用擔心嘈雜的人群或需要人擠人搶草莓。在灑滿陽光的溫室裡散步，一邊聽著山裡的蟲鳴鳥叫，超級療癒。

（圖片來源：KKday）
（圖片來源：KKday）

草莓園的面積雖不大，卻有著相當舒適的空間，除了採草莓外，闆娘還精心研發了各種草莓料理或體驗草莓點心DIY，畢竟大崙頭草莓園的老闆娘可是擁有超過20年以上的烘焙技術，讓初次吃到草莓料理的小編們大為驚嘆。

東林草莓園

內湖的東林草莓園是落實了「無毒有機施作」的友善農家，分為一般生產履歷草莓及有機草莓2種區域。草莓品種有四號、香水、美姬。農場的闆娘非常親切、熱情，東林草莓園除了有提供採草莓的體驗外，還有草莓果醬DIY、超特別的手繪鬆餅DIY等行程可以參加，也能從導覽解說中吸收許多草莓種植的小知識，是個超適合帶小朋友一起體驗的草莓行程。

（圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

另外還有販售各種自產的風味蜜，如蜂蜜，也因為如此，草莓園附近甚至有自家農場的蜂箱，若看到飛舞的蜜蜂先別慌張。

東林草莓園有提供停車場，不過停車場僅有3-5個車位，且前往草莓園的道路較狹窄，比較考驗開車技術，可以自行斟酌是否要開車進去。

菩提園休閒農場

菩提園休閒農場種植的為有機草莓，每年都會定期檢驗，價格相對一般草莓來說肯定是較高的，但是讓人吃得更加安心。菩提園休閒農場的老闆娘從海南島嫁至台灣，許多來體驗採草莓的朋友都會來嚐嚐板娘招牌的特製海南烤雞料理（預約制），當然，還有有機栽培的新鮮野菜料理可以品嚐。

（圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

除了可以採草莓、品嚐美食，來到菩提園休閒農場還可以體驗拔野菜、種植草莓盆栽、手作芋圓等樂趣（體驗內容請以店家公布為主），也有販售小朋友們最愛的冰、自製草莓將可以購買。另外菩提園休閒農場的停車位可以停放約2-5台車，抵達前可以先致電確認。

野草花果有機農場

野草花果有機農場的馬丁農夫草莓園為有機認證，農場老闆對於落實生態教育有著非常大的熱忱，在2002年時用了1年多的時間把這片荒廢了7年的土地重整，直到現在，農場中的生態非常多元，除了種植了有機草莓、有機白草莓外，各個時期還有小番茄、小黃瓜、水蜜桃、茂谷柑等非常多種類的蔬菜。

（圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

也因為老闆之於生態教育的重要性，野草花果有機農場有著各式各樣的體驗活動，例如採草莓、拔蘿蔔體驗，還有蘿蔔糕DIY、果醬DIY、草莓大福DIY等活動，希望透過各種活動讓大家可以更了解食農教育，非常適合家長帶著孩子來一起學習、體驗。

延伸閱讀>>苗栗大湖草莓季來了！草莓價格、店家推薦，準備出發採草莓去

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