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「2025台北花伴野餐」商圈抵用券最低5折 賞花購物一次滿足

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串聯台大公館ｘ永康ｘ師大龍泉3大人氣商圈合作店家超過40間，線上購買美食餐飲電子券，即買即用好方便。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
串聯台大公館ｘ永康ｘ師大龍泉3大人氣商圈合作店家超過40間，線上購買美食餐飲電子券，即買即用好方便。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開，正是相約賞花野餐好時機！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）搭配「2025台北花伴野餐」活動，聯手三大商圈推出限量100元商圈抵用券，即日起於「北北基好玩卡」網站開賣，旅客有機會以最低5折價購入，享受賞花的樂趣的同時，還能盡情探索臺北的豐富美食與特色小店，打造愜意的春日漫遊。

▲2025美食漫步 in 台北花伴野餐，4波折扣接力賽，優惠先搶先贏！03/03-05/31花季限定。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲2025美食漫步 in 台北花伴野餐，4波折扣接力賽，優惠先搶先贏！03/03-05/31花季限定。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，本次活動聯手師大龍泉、永康及公館等三大人氣商圈，不僅涵蓋文青愛店、傳統美食、創意料理等，今年更擴大合作納入咖啡館與文創商店，共有超過40間精選店家，讓遊客可以超值優惠體驗更豐富的臺北生活風格；去年首波優惠開賣，30分鐘內即售罄。

▲「2025台北花伴野餐｜100元商圈抵用券」限量販售，後續還有6折、7折等優惠活動。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲「2025台北花伴野餐｜100元商圈抵用券」限量販售，後續還有6折、7折等優惠活動。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說，「2025台北花伴野餐｜100元商圈抵用券」為限量販售，優惠依序開放，售完即接下一波。首波限量1000套，最低5折優惠價（每套50元），後續還有限量6折及7折，與期間9折優惠活動，詳情可至「Taipei Fun PASS 北北基好玩卡」官方網站查詢。

「2025台北花伴野餐」03/15將在大安森林公園登場，今年活動邀請「汪汪隊立大功」於現場舉辦見面會，也結合台北花季與地方商圈，透過商圈抵用券帶動在地觀光與消費，讓國內外遊客深入體驗臺北飲食文化與特色商家。此外，溫暖春季，臺北還擁有許多賞花景點，包含陽明山、花卉試驗中心、大安森林公園等，遊客可白天賞花、下午逛街，晚上享受美食，為春日旅行畫下完美句點。

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大安森林公園 賞花 野餐

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