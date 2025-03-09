「2025台北花伴野餐」商圈抵用券最低5折 賞花購物一次滿足

來北投別再只是泡溫泉了！這裡還藏著許多值得探索的秘境，今天就帶大家走訪幾個免費又超有特色的北投景點，讓你感受北投獨特的自然與文化魅力。如果你喜歡大自然，一定不能錯過地熱谷，這裡是台北少數能近距離欣賞天然溫泉泉源的地方，縷縷白煙從碧綠的泉水中升起，彷彿進入仙境般夢幻。而想感受濃濃日式風情的話，北投文物館則是必訪景點，日式建築與庭園美景，讓人有種穿越到日本京都的錯覺。不論你是喜歡大自然、歷史文化，還是純粹想來個悠閒散步，北投都能滿足你！準備好一起探索北投的秘境了嗎？跟著我們的腳步出發吧！

2025-03-08 15:00