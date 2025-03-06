美食記者的開運呷美食私房走法　關渡宮祈福、南門市場尋好味

【圖／文：行遍天下】

喜迎2025金蛇年，跟著美食家米兒走訪靈氣、靈驗雙全的關渡宮開運祈福。北投溫泉區的人氣鍋物歡喜圍爐，大稻埕、迪化街懷舊散策，品味自家烘焙咖啡、甜點，南門市場辦年貨，琳琅滿目年菜、南北貨，來趟愜意小旅行。

美食家米兒

曾任美食記者近20年，愛吃也擅烹飪，結識許多名廚，學到不少私房菜，喜歡鑽研美食攝影，著有「揪團試吃報告」等書，近幾年積極投入美食旅遊寫作，在旅行中尋找在地美味及特色食材。

創立於清康熙51年，關渡宮是台南以北歷史僅次於北港朝天宮的媽祖廟，坊間流傳「南有北港媽，北有干豆媽」的諺語。關渡宮祀奉的神祇多元，正殿供奉主神是天上聖母媽祖，並供奉觀音佛祖、文昌帝君及其他佛道神明。小時候家住陽明山的米兒常和家人前來關渡宮拜拜，她說關渡宮坐擁自然、人文、信仰等特色，而且十分靈驗！笑稱自己高中時愛玩不好好唸書，幸得關渡宮神明加持，竟讓她高中政治大學！也就此轉性，開始認真學習。

關渡宮開運走春拜拜祈福後，走訪充滿自然與懷舊風情的北投溫泉區，2024年新開幕的北投晶泉丰旅2樓的壽喜燒日本居酒屋三燔北投Mihan Beitou是美食家米兒的心頭好，她提到三燔本家一直以來都以優質肉品和牛持色鍋物聞名，尤其是壽喜燒放題，澎湃的食材及獨特的醬汁廣受好評，而北投晶泉丰旅裡的三燔家與其他家最大的不同就是可以加價180元享用和風鮮食吧，鮮脆而種類豐富的生菜及在地小農蔬菜，還有白灼蝦、多種涼拌小菜、氣泡水、咖啡、特調飲品、日式甜點及哈根達斯冰淇淋，無論是自己來或是親友聚餐總是可以在這裡吃得心滿意足。

對於美食家來說，旅行總缺不了一間好的咖啡館。大稻埕的懷舊風情與濃濃的春節氛圍，超適合開運走春。位於迪化街的幻猻家珈琲以自烘好豆和手工烘焙甜點、麵包擄獲螞蟻族米兒的胃。超級甜點控推薦這兒的自家烘焙麵包、焦糖布丁、磅蛋糕和手沖單品咖啡。隱身巷子內的懷舊咖啡館開幕5年多，如今已成人氣網美打卡店，老闆的初心是構建一個虛幻，其實不存在的日常。店裡陳設著在日本京都市集上挑選的杯盤、燈具及各式器物，佐上美食、咖啡最對味。

因為媽媽是職業廚師，米兒從小便在餐廳廚房裡耳濡目染，對於食材怎麼變成好吃的菜餚充滿了好奇心，除了愛吃，更受母親的影響而做得一手好菜。母女倆在山上有處開心農場，自行栽種各種蔬果，平日裡更愛四處尋找在地美味及特色食材。不光是平日，許多台北人逢年過節必訪南門市場辦年貨，琳琅滿目的年菜、南北貨，老字號的傳統美食、外省家鄉味，也讓春節充滿了人情味。

米兒家的餐桌少不了的美味很多都在南門市場，她如數家珍道來，南園自製的蔬菜發酵臭豆腐醇香細嫩，是許多「逐臭之夫」的最愛，還有許多傳統江浙風味的食材、醬料，老江浙人都會來此尋找故鄉的滋味。萬有全手工金華火腿在台灣以傳統金華火腿手法製作火腿、風肉、家鄉肉 、臘腸等肉製品，是全台許多飯店主廚指定用來燉湯的火腿品牌。合興糕糰最著名的就是小鬆糕，老江浙甜點，在台灣發展出更多種不同的口味，小小一個方便食用；還有美味的湖州粽、年糕、千層饅頭、湯圓等，每天新鮮現做，品質始終如一。





景點資訊

關渡宮

地址：台北市北投區知行路360號

網址：www.kuantu.org.tw

電話：02-2858-1281

時間：07:00-21:00





地址：台北市中正區羅斯福路一段8號

電話：02-2321-8069

時間：週二至週日 07:00-19:00（週一休，重要節日除外）





地址：台北市北投區泉源路19號（北投晶泉丰旅2樓）

電話：02-6610-0108

消費：平日週一至週四1,080元/位，週五至週日1,280元/位，兩人份起鍋





地址：台北市大同區迪化街一段14巷14號

電話：02-2555-6680

網址：pallascafe.easy.co

時間：11:00-19:00（週二休）

消費：野生酵母麵包盤180元、焦糖布丁150元、單品手沖咖啡240元起





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