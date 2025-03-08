台版小京都！ 來北投不只有泡溫泉　出發探索免門票天然溫泉秘境

來北投別再只是泡溫泉了！這裡還藏著許多值得探索的秘境，今天就帶大家走訪幾個免費又超有特色的北投景點，讓你感受北投獨特的自然與文化魅力。如果你喜歡大自然，一定不能錯過地熱谷，這裡是台北少數能近距離欣賞天然溫泉泉源的地方，縷縷白煙從碧綠的泉水中升起，彷彿進入仙境般夢幻。而想感受濃濃日式風情的話，北投文物館則是必訪景點，日式建築與庭園美景，讓人有種穿越到日本京都的錯覺。不論你是喜歡大自然、歷史文化，還是純粹想來個悠閒散步，北投都能滿足你！準備好一起探索北投的秘境了嗎？跟著我們的腳步出發吧！

北投必訪景點1：北投文物館

日治時期最頂級的溫泉旅館

說到北投，大家第一個想到的可能是溫泉，但你知道嗎？北投還藏著一座充滿日式風情的寶藏——北投文物館！這裡原本是日治時期最頂級的溫泉旅館，經過時代變遷，如今搖身一變，成為展示日本文化與臺灣歷史的重要場館。北投文物館位於北投區幽雅路上，離少帥禪園、地熱谷、北投溫泉博物館等知名北投景點均不遠，較近的捷運站是「北投站」和「新北投站」。

圖 / ReadyGo

走進北投文物館，感受濃濃日式風情

北投文物館擁有超過5000件日式古文物，每半年更換展覽，讓每次來訪都能有新的發現！建築內部是典型的日式榻榻米和室，還保留了一座日治時期的大浴槽，現在開放參觀，讓遊客可以「坐進去」拍照，體驗當年的泡湯場景。

庭園美景，IG打卡熱點

館內的日式庭園，由日本景觀設計師打造，融合了北投的自然元素，讓人宛如置身京都。這裡也是北投最受歡迎的拍照景點之一，不管是晨間陽光還是午後微光，都能拍出充滿和風氛圍的美照！

地址 ：台北市北投區幽雅路32號

營業時間 ：10:00-18:00（週一休）

電話 ：02-28912318

北投必訪景點2：地熱谷

天然硫磺溫泉秘境

來到北投不能錯過這片宛如仙境的溫泉秘境！這裡終年瀰漫著硫磺煙霧，湖面上白霧繚繞，宛如進入夢幻世界，難怪日治時代將它列為「臺灣八景十二勝」之一。地熱谷是北投溫泉的源頭之一，擁有大屯山火山群最高溫的溫泉，水溫可達80℃至100℃，俗稱「青磺泉」。

圖 / ReadyGo

全新步道，感受大自然的蒸氣SPA

經過重新整修後，現在的地熱谷增設了環湖步道，讓遊客能近距離感受溫泉蒸氣的熱氣環繞，還有「手湯體驗區」可以淨手，走累了還能坐在愛情座椅上休憩，靜靜欣賞眼前的美景。

地址 ：台北市北投區中山路與光明路交叉口

營業時間 ：09:00-17:00（週一休館）

北投必訪景點3：溫泉博物館

穿越時空的文化之旅

來到北投不只是泡湯放鬆，還可以來北投溫泉博物館，深入了解這裡的風呂文化！這座日式建築不僅是北投最具代表性的歷史古蹟，還曾是東南亞最大的公共浴場，現在更是免費參觀的超人氣景點！

圖 / ReadyGo

「羅馬浴池」——壯觀的大浴場

這是館內最具代表性的區域，當年的男性泡湯區是個擁有歐風拱柱與彩繪玻璃窗的大浴池，融合日式與西式風格，當時可是東南亞最大的溫泉浴場！

「大廣間」——榻榻米休憩空間

二樓的大廣間是一個開放式的榻榻米空間，當年是讓泡完湯的客人休息、納涼、吃點心的地方。現在遊客也可以坐在這裡，眺望北投公園的美景，感受純正的日式風情。

地址 ：台北市北投區中山路2號

營業時間 ：09:00-17:00（週一休館）

電話 ：02-28939981

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