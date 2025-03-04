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淡水古蹟展ｘ萬金杜鵑花展 一同暢遊淡金享浪漫春日

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淡水古蹟擬人化，「淡古聯萌 IP 特展」萌力登場！　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
淡水古蹟擬人化，「淡古聯萌 IP 特展」萌力登場！　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市淡水古蹟博物館推出「淡古聯萌」IP 特展，展期至03/15，將古蹟擬人化，以生動活潑的角色設計，吸引民眾深入了解淡水的歷史風貌。適合親子共遊及喜愛文創、歷史文化的遊客，民眾可透過輕鬆有趣的方式，深入認識淡水豐富的歷史背景。

本次展覽邀請知名繪師「蚩尤」操刀，打造「淡古聯盟」Q 版角色，讓古蹟不再只是靜態建築，而是充滿故事與個性的文化代表。展覽特色包括10隻「淡古聯盟」角色首次立體化，與民眾近距離互動拍照；透過擬人角色與多媒體展示，完整呈現紅毛城、小白宮等古蹟的發展歷程；限定文創商品推出，讓旅客可帶回「淡古聯盟」系列周邊紀念品。

▲萬金地區種植杜鵑花搭配在地景色，充滿春天氣息。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲萬金地區種植杜鵑花搭配在地景色，充滿春天氣息。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，新北市政府於02/27-03/30舉辦「萬金杜鵑花展」，今年展區擴大至萬里與金山雙展場，結合自然景觀與藝術花藝，打造北海岸最美的春日風景。萬里展區包含觀光公園與瑪鋉運動公園，沿著瑪鋉溪畔打造杜鵑花廊道，營造夢幻粉色花海，並設有日式庭園造景，讓遊客沉浸在和風氛圍中。金山展區則設於中山溫泉公園，展出12組精緻花藝作品，透過創意設計展現杜鵑花的多元風貌。

旅客還可在金山展區享受結合賞花與溫泉體驗的行程，品味當地特色美食，感受悠閒的春日時光。可順道造訪北海岸的知名景點，如野柳地質公園欣賞奇岩美景、龜吼漁港品嚐新鮮海產，或前往金山老街品味金山鴨肉與地瓜美食。金山還有多家溫泉會館，如陽明山天籟渡假酒店、金山湯語雙泉會館，適合賞花後泡湯放鬆身心。

此外，白沙灣、富貴角燈塔、石門洞等地也是春遊北海岸的好去處。 今年花展更與旅行社合作推出「北海岸賞萬金杜鵑一日遊程」，即日起開放報名，並提供買一送一優惠，邀請全台旅客共賞春日美景。

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