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小火鍋店居然還有「牛腱鍋、肋排鍋」！魯肉飯、咖哩飯、王子麵、無限供應，「胖胖霜淇淋」絕對必吃

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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天氣冷颼颼，火鍋店的人氣旺，吃完全身暖呼呼，冬天就是特別愛吃鍋，來到新莊品嚐口袋名單中的小火鍋，衝著魯肉飯、咖哩飯而來，性價比很高；麻佬二目前只有台南和新莊兩家店，麻佬二 新莊後港店離新莊好市多不遠，採買前後可以先來用個餐，補足體力再血拚。

麻佬二 新莊後港店店內空間不大，位子稍微擁擠了點，可容納的客數不多，建議避開尖峰用餐時段來比較不用等。

提供白飯、王子麵、冬粉吃到飽，旁邊還有滷汁和咖哩醬，可自行製作魯肉飯以及咖哩飯，通通都是無限供應，超划算。

愛吃麵的有王子麵和冬粉吃到飽，完全不必擔心吃不飽的問題。

飲料、霜淇淋更是基本配備。

醬料區很齊全，最喜歡加一堆蒜泥和蔥花。

麻佬二 新莊後港店的鍋物口味相當多，除了基本的麻辣、豚骨、牛奶起司、泡菜外，還有特色鍋物，像是剝皮辣椒雞、蒜頭雞等等，光是挑選口味就猶豫了許久。

一人一鍋再搭配各種主食，美味又豐盛。

雖然滷汁跟咖哩醬汁都不是特別會讓人驚艷的美味，不過是增加飽足感的好東西。

麻佬二 新莊後港店最特別的就是麻辣牛腱鍋和麻辣肋排鍋，在其他小火鍋店幾乎沒看過，兩種都想試試，但不知道風味如何，最終還是只選了一款，礙於有人不吃牛，所以麻辣肋排鍋勝出。

整根的肋排排列在鍋物上，超級霸氣！選擇小辣的麻辣肋排鍋頗有辣度，但不到嗆辣的程度，用來烹煮王子麵特別夠味好吃。

肋排本身軟嫩，輕輕一咬就能骨肉分離，肉香味美，不錯。

麻辣肋排鍋本身就有附兩塊臭豆腐，愛吃臭豆腐的泰瑞又單點一份，麻佬二的臭豆腐很入味，表現有亮眼，鴨血也不差只是沒臭豆腐來的驚豔。

泰瑞選的是豚骨波波蛤蜊鍋+肉多多，波波蛤蜊鍋也挺厲害的，不僅有肉片還有20顆蛤蜊！一次吃到海陸雙主菜，嫌肉太少可以升級肉多多。

有了20顆蛤蜊的鮮美融入湯頭，喝起來真的很鮮很甘甜。

另外附一顆雞蛋。

滿滿蒜頭加上整隻雞腿肉的蒜頭雞腿鍋，光看就是我的菜！使用蒜末非整顆蒜頭，吃起來蒜香十足，喜歡這湯頭。

鍋物本身的料不少，大量的高麗菜、南瓜、金針菇、火鍋料、蛤蜊等，算給的蠻有誠意的；另外玩轉盤遊戲得到的火鍋料。

最後當然要留點胃給胖胖冰囉！口感綿密，味道也不錯。

雖然生意很好、服務人員很忙，不過服務態度蠻好的，離開前還親切詢問有沒有吃飽，有麵跟飯無限供應怎麼可能吃不飽(笑)，加上鍋物的份量蠻足的，花小錢就能吃飽飽，口味上也不錯，不愧是新莊人氣的小火鍋店。

麻佬二 新莊後港店

所在地址：臺灣新北市新莊區後港一路81號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：0958-698-770

備註資訊：週六週日11:00營業

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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