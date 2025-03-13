不用再追著餐車跑！ 好吃的「方人也鮮奶麻糬」開實體店了，期間限定「草莓麻糬」只有店面買的到

沒有固定營業地點跟營業時間的方人也鮮奶麻糬研究室，想吃只能注意出攤時間跟地點，追著餐車跑，只為了方人也鮮奶麻糬研究室的好吃麻糬；不過現在雙北的朋友有福了，因為方人也鮮奶麻糬研究室在板橋江子翠附近開了實體店面，想買就方便多了，且推出的草莓麻糬只有板橋店面買的到喲。

雖然無須追著餐車跑，不過方人也鮮奶麻糬（江翠店）的人潮不少，說是人氣排隊店一點也不為過，如果不想等太久建議開門前就可以來排隊，大約提前十分鐘抵達就排第二組。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）的裝潢相當典雅、古色古香，很有味道。

店內設有少數幾個座位，可坐著內用沒有問題。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）展示麻糬的各種口味，好精緻好擬真。

期間限定也是實體店才買的到的莓好系列小草莓和大草莓！

愛吃花生的可以帶上一瓶手炒鹹香花生。

方人也鮮奶麻糬工作人員超多，有人負責包麻糬，有人負責包裝，有人負責製作茶飲，分工很細，人手很足所以雖然人潮多消耗的速度也挺快的。

4入獨享盒可選四顆麻糬（可不同口味），挑了特濃抹茶、茶香抹茶、花生、巧克力，方人也鮮奶麻糬的麻糬比較小顆，方便入口，口感柔軟不黏牙也不可口，與傳統麻糬的口感不同，喜歡特濃抹茶、茶香抹茶的茶香四溢。

當天最重要的就是為了方人也鮮奶麻糬的莓好系列而來，買了浮誇的大草莓！

抽屜式的設計，一拉出就讓人驚訝的精美甜點。以鮮奶麻糬為主體，穿插搭配大顆的草莓，在兩邊擠上店家自製的草莓香堤與脆片，美到不行的草莓麻糬。

柔軟的原味麻糬，配著JUICY甜美的草莓一起入口，口腔洋溢果香，幸福感爆棚，佐著不膩而清香的草莓香堤，還有脆口的草莓脆片一起入口，不僅味道、口感都層次感豐富。

結帳後會拿到一張茶卡，上頭有茶飲的介紹與飲用方式。

現點現做的茶飲，選的是雪山龍吟，主體是烏龍茶，製作時會一邊解說，舀入烏龍茶後，擠上奶蓋，層層加上玫瑰鹽、茶粉、米香等，特調相當的有層次感；烏龍茶茶香醇韻甘順，帶有微微鹹味的奶蓋，不時浮現米香的脆度和米香味，整體調配的恰到好處，雖然價高但值得。

再訪方人也鮮奶麻糬的麻糬依舊讓人滿意，好吃、口味多，限定的草莓麻糬更是好拍又好吃，趁草莓季還沒結束趕緊來買一波吧。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）

所在地址：臺灣新北市板橋區雙十路三段20號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:30-20:30

店家電話：02-8258-6699

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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