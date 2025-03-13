快訊

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

獨／葬送心血！全國專題競賽老師漏交文件失格 恐影響升學惹怒學生

不用再追著餐車跑！ 好吃的「方人也鮮奶麻糬」開實體店了，期間限定「草莓麻糬」只有店面買的到

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

沒有固定營業地點跟營業時間的方人也鮮奶麻糬研究室，想吃只能注意出攤時間跟地點，追著餐車跑，只為了方人也鮮奶麻糬研究室的好吃麻糬；不過現在雙北的朋友有福了，因為方人也鮮奶麻糬研究室在板橋江子翠附近開了實體店面，想買就方便多了，且推出的草莓麻糬只有板橋店面買的到喲。

雖然無須追著餐車跑，不過方人也鮮奶麻糬（江翠店）的人潮不少，說是人氣排隊店一點也不為過，如果不想等太久建議開門前就可以來排隊，大約提前十分鐘抵達就排第二組。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）的裝潢相當典雅、古色古香，很有味道。

店內設有少數幾個座位，可坐著內用沒有問題。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）展示麻糬的各種口味，好精緻好擬真。

期間限定也是實體店才買的到的莓好系列小草莓和大草莓！

愛吃花生的可以帶上一瓶手炒鹹香花生。

方人也鮮奶麻糬工作人員超多，有人負責包麻糬，有人負責包裝，有人負責製作茶飲，分工很細，人手很足所以雖然人潮多消耗的速度也挺快的。

4入獨享盒可選四顆麻糬（可不同口味），挑了特濃抹茶、茶香抹茶、花生、巧克力，方人也鮮奶麻糬的麻糬比較小顆，方便入口，口感柔軟不黏牙也不可口，與傳統麻糬的口感不同，喜歡特濃抹茶、茶香抹茶的茶香四溢。

當天最重要的就是為了方人也鮮奶麻糬的莓好系列而來，買了浮誇的大草莓！

抽屜式的設計，一拉出就讓人驚訝的精美甜點。以鮮奶麻糬為主體，穿插搭配大顆的草莓，在兩邊擠上店家自製的草莓香堤與脆片，美到不行的草莓麻糬。

柔軟的原味麻糬，配著JUICY甜美的草莓一起入口，口腔洋溢果香，幸福感爆棚，佐著不膩而清香的草莓香堤，還有脆口的草莓脆片一起入口，不僅味道、口感都層次感豐富。

結帳後會拿到一張茶卡，上頭有茶飲的介紹與飲用方式。

現點現做的茶飲，選的是雪山龍吟，主體是烏龍茶，製作時會一邊解說，舀入烏龍茶後，擠上奶蓋，層層加上玫瑰鹽、茶粉、米香等，特調相當的有層次感；烏龍茶茶香醇韻甘順，帶有微微鹹味的奶蓋，不時浮現米香的脆度和米香味，整體調配的恰到好處，雖然價高但值得。

再訪方人也鮮奶麻糬的麻糬依舊讓人滿意，好吃、口味多，限定的草莓麻糬更是好拍又好吃，趁草莓季還沒結束趕緊來買一波吧。

方人也鮮奶麻糬（江翠店）

所在地址：臺灣新北市板橋區雙十路三段20號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:30-20:30

店家電話：02-8258-6699

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

巧克力 抹茶 板橋美食 甜點 草莓季

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台北也能採草莓！精選「內湖4家草莓園」推薦

冬天最幸福的味道，就是現摘草莓的酸甜滋味啦！誰說採草莓一定要跑到苗栗大湖？內湖就有隱藏版草莓園，距離市中心只需要約30分鐘車程，在台北就能享受採果的樂趣，還有各種草莓主題美食等你來嚐鮮！小編精選幾間內湖必訪的草莓園，喜歡草莓的你千萬別錯過！

不用再追著餐車跑！ 好吃的「方人也鮮奶麻糬」開實體店了，期間限定「草莓麻糬」只有店面買的到

udn走跳美食／Irene 沒有固定營業地點跟營業時間的方人也鮮奶麻糬研究室，想吃只能注意出攤時間跟地點，追著餐車跑，只為了方人也鮮奶麻糬研究室的好吃麻糬；不過現在雙北的朋友有福了，因為方人也鮮

「竹子湖海芋季」白色花海3／29來襲！花季限定裝置藝術必拍

2025年竹子湖海芋季「芋想世界」3/29開跑囉！到竹子湖各農場打卡拍美照，花季限定的裝置藝術等你來拍，邀請民眾一起來徜徉海芋花海、發現海芋之美，共享美好時光！

不用跑到竹子湖也吃得到！第三代經營陽明山青菜園白斬雞 分店就在這

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 我超愛吃的陽明山青菜園終於肯在市區營業拉！雖然這間店已經開了好一陣子，直到最近才真的有機會來用餐。 這間第三代經營的門市主要是經營外帶，內用只有一張桌子

小火鍋店居然還有「牛腱鍋、肋排鍋」！魯肉飯、咖哩飯、王子麵、無限供應，「胖胖霜淇淋」絕對必吃

udn走跳美食／Irene 天氣冷颼颼，火鍋店的人氣旺，吃完全身暖呼呼，冬天就是特別愛吃鍋，來到新莊品嚐口袋名單中的小火鍋，衝著魯肉飯、咖哩飯而來，性價比很高；麻佬二目前只有台南和新莊兩家店，麻

超人氣「鋼之鍊金術師」15週年快閃店松菸登場！劇照打卡、主題餐點與限定周邊統統有

動畫迷快看！超人氣動畫「鋼之鍊金術師BROTHERHOOD」為迎接動畫15週年，攜手FANFANS粉粉攜手，自3月6日至4月13日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的南向製菸工廠一樓盛大登場。現場將有主題餐點、劇照打卡佈景，還有獨家設計的快閃店限定週邊，一定要來！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。