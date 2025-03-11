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不用跑到竹子湖也吃得到！第三代經營陽明山青菜園白斬雞 分店就在這

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我超愛吃的陽明山青菜園終於肯在市區營業拉！雖然這間店已經開了好一陣子，直到最近才真的有機會來用餐。

這間第三代經營的門市主要是經營外帶，內用只有一張桌子，販售的品項也少了許多，主要只有販售放山白斬雞、筍子雞湯、剝皮辣椒雞湯、桂竹筍、鮮奶小饅頭這些品項。

如果想吃山菜、溪蝦、鮮魚的話，還是得上陽明山才吃的到，但我有雞可以吃我就滿足了。

店家資訊

店名：呷雞拉

地址：111台北市士林區士東路91巷17號

電話：0983 698 559

營業時間：09:30-15:00 週二週三休息

呷雞拉｜如何抵達?

這間店我個人認為沒有大眾交通工具真的有點難抵達，最快的方式可能可搭乘大葉高島屋從捷運站的接駁車過來，從大葉高島屋走過來大概只要5分鐘內就能抵達。

呷雞拉｜菜單

我一開始真不知道這個店名跟陽明山的青菜園有何關聯，直到在網路上看到說是青菜園第三代經營。本來我也是秉持著半信半疑的疑慮來用餐，但直到吃到放山白斬雞的口味跟山上的那間一樣我就放心推薦了！

這間基本上都是外帶居多，記得要買雞一定要先打電話，我們雖然是內用，但後來除了內用半隻外，又偷偷外帶兩份半雞回家，買完後剛好賣完，就看到至少5組客人白跑一趟。

呷雞拉｜店內環境

不知道為何，店內就這麼兩張桌子但就真的沒啥客人選擇內用，馬上就能預約內用耶！除了我們這家人外，另外一桌客人是日本人，老闆娘也很厲害可以用流利的日文做溝通。

呷雞拉｜放山白斬雞

自從以前在陽明山上的青菜園吃過一次後，就對他們家的放山白斬雞念念不忘。很常到陽明山竹子湖的時候就會想要去吃它一次，但開車到竹子湖也是有一段車程跟會遇到塞車。有時候很想吃很想吃才會特地開車上去，現在在天母士林這邊就能直接買到，真的也是很羨慕天母人捏。

呷雞拉提供的白斬雞跟山上青菜園一樣，雞肉沒有一塊是乾柴的！！就算是最沒滋味最少肉汁的雞胸肉也能被處理的鮮嫩多汁，不知道為何他們家的雞皮吃起來就是相當鮮甜滑嫩，基本上不沾醬就很好吃，雞肉的每一個部位都相當鮮嫩，真的一吃就會愛上。

接近雞腿肉的部分那肉質更是相當Q嫩有咬勁，而且雞肉的油脂香氣更顯甜美，一口咬上真的會讓人感覺幸福滿滿。

呷雞拉｜桂竹筍

來自山上的竹筍經過料理後變得脆口彈牙，我雖然沒有那麼愛滷竹筍，但這間真的也不錯吃，竹筍都有吸滿湯汁，不至於太過乾鱉不好咬，嘴口不好的人也能放心食用。

呷雞拉｜鮮奶小饅頭

說也奇怪，它們看起來就是一般的小饅頭，但不知道為何陽明山上賣的小饅頭吃起來都特別好吃，不會像一般早餐店賣的那麼的乾，而且口感QQ很棒，很適合外帶。

呷雞拉｜地瓜薑湯

雖然當天地瓜湯賣完了，但日文很強的老闆娘還是有請我們喝一大鍋薑汁地瓜湯，非常感謝老闆娘有給我們喝這一大鍋薑汁地瓜湯，讓我們當天到訪時不懼寒流，喝完身體暖暖真的好舒服。

只能說很羨慕士林天母人，就連原本在陽明山上的放山白斬雞就能就近買到，真是羨煞我這個新北人，我們就算要買，也要開車至少半小時才能買的到，他們家的白斬雞真的超好吃，非常推薦來吃看看呦！

呷雞拉

地址：111台北市士林區士東路91巷17號

電話：0983 698 559

營業時間：09:30-15:00 週二週三休息

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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