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馬上吃最好吃！ 台北捷運公館美食 台大校園旁「山摺山甜點坊」 極度優秀草莓開心果千層

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

公館站台大校園旁的「山摺山甜點坊」，是最近吃到的還不錯的千層酥甜點店，有當季的草莓千層，還有加了開心果的綜合千層，口感酥脆而且重點是甜度都不會太高，開心果內餡也太好吃，一個份量很大，兩個人吃剛剛好，內用只有兩桌，有候位的話限時一個小時，內用可以先訂位，千層酥就是要馬上吃才好吃啊！

山摺山甜點坊 位置｜環境

「山摺山甜點坊」就位於新生南路三段與羅斯福路三段口附近，離捷運站不遠，停車的話可以停在台大的新南停車場，走過來也不遠。「山摺山甜點坊」的空間比想像中小很多，大約一坪多一點的空間，大部分都是冷藏庫放蛋糕的空間跟櫃台，內用座位只有兩個兩人桌，去的時候還有一桌已訂位，如果有候位客人的話就只能限時內用一小時，感覺有點趕。

甜點櫃裡的千層蛋糕看起來都非常吸引人，除了有千層，還有可頌以及常溫甜點，櫃檯牆上放著日清麵粉以及法國蒙太古Montaigu AOP發酵奶油，蒙太古奶油還有奶油界的勞斯萊斯的稱呼，香滑清爽還帶有溫暖的堅果香氣，跟千層派很搭耶！

付款方式很多元，信用卡、各種電子支付都有，很加分。

山摺山甜點坊 菜單

飲料品項有咖啡、茶飲以及氣泡飲，價格比一般咖啡店便宜一點，甜點選擇比較多，千層甜點口味有柚子、抹茶、草莓開心果等，可頌看起來也是薄脆型的那種，真的超級難選擇！！

山摺山甜點坊 餐點

美式咖啡｜西西里咖啡

美式咖啡味道算不錯，不會太苦澀，跟甜點很搭，朋友點的西西里咖啡也算中上水準，有出乎意料的好喝。

開心聖誕小屋

紅色草莓與綠色開心果的配色就是聖誕節的顏色啊，名字取的不錯，而且三角型的真的有薑餅屋的感覺。一開始開切的時候感覺千層酥好像沒那麼酥脆，實際上是蠻脆的啦，要大力稍微用鋸的就會有酥脆的喀滋聲響，千層酥吃起來香濃不膩口，中澤香緹奶油以及開心果帕林內處理得非常好，有非常香濃的開心果香氣，開心果獨特療癒的堅果香氣有出來，草莓也好吃，整體來說不甜不膩，甜度也有降低，賣相很棒，算是蠻不錯的。

不過千層蛋糕個人還是比較偏愛耶里的蜜如妃，真的又夠酥又夠香，不過「山摺山甜點坊」的千層蛋糕尺寸比較符合一般人外帶，味道也非常不錯，經過路過可以外帶一個試試，內用太窄又太擠啦！

山摺山甜點坊

評分：4.9

地址：106台北市大安區羅斯福路三段337號（地圖

電話：02 3365 3337

營業時間：星期一、星期二：休息／ 星期三～星期日：2:30 – 18:30

每月1日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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