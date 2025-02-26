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春天來了花知道！2025「台北杜鵑花季」即將登場

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▲2025「台北杜鵑花季」最美打卡點降臨大安森林公園。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲2025「台北杜鵑花季」最美打卡點降臨大安森林公園。　圖：臺北市政府工務局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025年「台北杜鵑花季」將於03/01 (六) 正式開幕，大安森林公園再次化身為春日花海，為市民及遊客帶來繽紛浪漫的城市色彩，今年花季布置了各式品種杜鵑花搭配精心規劃的景觀設計，更結合市府單位、學術機構及專業團隊的技術與經驗，透過育種與藝術設計，打造兼具賞花體驗與環境永續價值的城市花季，展現都市綠地與自然生態共存的美好願景。

桃園區農業改良場合作改良杜鵑品種「桃園1號」紅玫瑰杜鵑。　圖：臺北市政府工務局／提供
桃園區農業改良場合作改良杜鵑品種「桃園1號」紅玫瑰杜鵑。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲桃園區農業改良場合作改良杜鵑品種「桃園2號」火炬杜鵑。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲桃園區農業改良場合作改良杜鵑品種「桃園2號」火炬杜鵑。　圖：臺北市政府工務局／提供

花季期間，公園內可觀賞到紫紅色花朵的「桃園1號－紅玫瑰」杜鵑及鮭魚紅色花朵的「桃園2號－火炬」杜鵑，浪漫的花型及色系有別於一般公園道路的杜鵑，是每年皆大力支持台北杜鵑花季的桃園區農業改良場提供借展，花開美麗的背後是由研究員歷經12年進行雜交及選拔試驗，成功培育出適合臺灣北部地區平地景觀使用的杜鵑花品種。

「桃園1號－紅玫瑰」杜鵑，花朵半開時形似玫瑰，盛開後圓潤飽滿，且整株開花整齊，滿花成為花叢間最耀眼的紅色亮點；「桃園2號－火炬」則花瓣邊緣呈波浪狀，花色隨綻放變化，因親本為金毛杜鵑後代金毛磚紅品種，故帶有金毛杜鵑的特色，葉片具有絨毛，桃園區農業改良場表示，希望可以透過專業技術確保花期穩定，也為市場注入新的活力，讓大家於最佳時節欣賞燦爛杜鵑花海。

▲藝術家將風倒木與廢棄物轉化為藝術裝置，讓城市綠地展現永續精神。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲藝術家將風倒木與廢棄物轉化為藝術裝置，讓城市綠地展現永續精神。　圖：臺北市政府工務局／提供

為落實環境永續理念，本屆杜鵑花季特別融入風倒木及廢棄物再利用計畫，透過藝術創作與景觀設計，賦予廢棄材料新的生命，園區內部分裝置藝術及花卉襯景，選用颱風後的倒木及海洋與建築廢棄物，經過整理與創意設計後，轉化為兼具美學與環保價值的景觀元素，此舉不僅提升園區綠化品質，也展現城市資源循環與生態復育的努力，在賞花的同時，感受永續共生的環境價值。

▲植感生活教室搶先看！花季限定DIY彩繪春風鈴課程（示意圖）。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲植感生活教室搶先看！花季限定DIY彩繪春風鈴課程（示意圖）。　圖：臺北市政府工務局／提供

▲週六限定，精彩不間斷的「安森音樂派對」一起在杜鵑花海中聽音樂。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲週六限定，精彩不間斷的「安森音樂派對」一起在杜鵑花海中聽音樂。　圖：臺北市政府工務局／提供

2025年「台北杜鵑花季」不僅象徵春天的到來，更體現城市生態維護與綠化發展的積極成果，為提供更豐富的休憩體驗，活動期間市府規劃多項精彩活動，像每週末舉辦的「安森音樂派對」，將由夢蝶樂團、木吉他創作歌手李霈雯、陶笛阿志、西班牙樂團 Buskavidas 於花海間演奏，在悠揚樂聲中，享受愜意的春日時光；「植感生活教室」今年推出彩繪春風鈴、森音拇指琴、花漾綠苔球等手作課程，由專業工作室老師帶領參與者，透過簡單的工藝完成出屬於自己的杜鵑紀念品，讓親子與手作愛好者發揮無限創意。

▲2025「台北杜鵑花季」主視覺宣傳海報。　圖：臺北市政府工務局／提供
▲2025「台北杜鵑花季」主視覺宣傳海報。　圖：臺北市政府工務局／提供

歡迎03/01-03/31期間，蒞臨大安森林公園，共賞春日花景，體驗都市綠意之美，活動期間民眾可於大安森林公園安森之冠周邊，找到工作人員，填寫問券領取「安森之冠小圓扇」DIY 組，在音樂演出時隨著律動揮舞手中圓扇，為春日音樂派對增添活力，數量有限，送完為止！欲了解更多活動詳情，請密切關注「花IN台北」官方網站。

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