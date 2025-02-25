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貓控看過來！「全國首座室內貓咪遊憩區」在板橋，3遊憩區域還導入AI智能讓貓咪玩好玩滿

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市政府動物保護防疫處提供
圖／新北市政府動物保護防疫處提供

貓控看過來！為了滿足飼主與貓咪的休憩需求，新北市政府動保處宣布，將於板橋動物之家生命教育園區內，打造「全國首座室內貓咪遊憩區」，讓貓咪也能像狗狗一樣擁有專屬的遊樂天地。這項計畫經過獸醫師與動物行為專家的多次討論，投入約450萬元經費，預計於今年2025年年末完工，屆時將提供貓咪一個既安全又充滿探索樂趣的全新環境。

圖／新北市政府動物保護防疫處提供
圖／新北市政府動物保護防疫處提供

近年來，愈來愈多飼主選擇帶貓咪外出踏青，讓牠們接觸更豐富的環境。基於打造動物友善城市的理念，新北市動保處特別邀請專業建築團隊，參考貓咪行為專家的建議，精心規劃貓咪專屬的室內互動空間，並設計三種不同風格的遊憩區域，讓貓咪能夠自由攀爬、探索，享受多元化的遊戲體驗。

圖／新北市政府動物保護防疫處提供
圖／新北市政府動物保護防疫處提供

這座全新的貓咪遊憩區不僅是一處玩樂空間，更將融入教育功能，場域內將設有模擬人貓共住環境的示範區，幫助飼主了解如何打造友善貓咪的家居空間。此外，園區內也會設置互動探索區，運用擬真的自然環境設計，讓貓咪即使身處室內，也能體驗戶外探險的樂趣。管理上則導入AI智能系統，確保每組貓咪有獨立的活動空間，並透過晶片認證與疫苗確認機制，讓每隻進入的貓咪都能在安全無虞的環境中盡情遊玩。

圖／新北市政府動物保護防疫處提供
圖／新北市政府動物保護防疫處提供

不僅如此，新北市動保處表示，這座全國首創的貓咪遊憩區不僅提供貓咪更友善的遊樂空間，也讓飼主能夠更加了解毛孩的需求與習性。動保處也提醒飼主，飼養寵物是長期的責任，應定期帶毛孩健檢、施打疫苗並完成晶片登記，確保牠們的健康與安全。未來，隨著動物友善政策的推動，新北市將持續規劃更多適合寵物的公共空間，讓每隻毛寶貝都能擁有更美好的生活環境！

圖／新北市政府動物保護防疫處提供
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