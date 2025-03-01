2025台北貓空怎麼玩？除了纜車之外 還有這3個必去景點！

初春微風拂面，正是適合踏青出遊的時節！還不知道去哪裡玩嗎？今天就帶你們來場輕鬆愜意的貓空一日遊，搭纜車、拜拜祈福、走步道賞花，最後來一場美景與美食交織的夜晚饗宴，完全適合情侶約會、親子家庭出遊，快把這篇收藏起來吧！

貓空纜車｜從空中開啟貓空一日遊

搭貓纜遠離都市，選擇水晶車廂挑戰視野極限！

說到貓空，當然少不了經典的貓空纜車！從動物園站出發，不用半小時就能遠離都市喧囂，來到山上享受寧靜與美景。途中可以選擇一般車廂或水晶車廂，水晶車廂的透明地板讓整座山的景緻一覽無遺，從腳下望出去的視角，絕對讓你驚呼連連，既刺激又夢幻，特別推薦給情侶與帶小孩的家庭！

圖/ ReadyGo

貓空纜車資訊

路線：台北捷運動物園站 ↔ 貓空站（中途經指南宮站）

單程票價：50元起（可刷悠遊卡）

營業時間：平日09:00–21:00｜假日09:00–22:00

指南宮｜新年祈福，求好運不可錯過

參拜百年道教名勝，轉運、求財運人氣旺！

農曆新年剛過，還是可以來求個好運！搭乘纜車至指南宮站，步行五分鐘即可抵達這座擁有百年歷史的道教名勝。指南宮供奉八仙之一的孚佑帝君呂洞賓，據說來這裡祈福，能帶來智慧與財運，特別適合學生、上班族以及想要轉運的人來參拜。

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指南宮資訊

地址：台北市文山區萬壽路115號

營業時間：每日06:00–20:00

交通方式：搭貓纜至指南宮站，步行5分鐘

樟樹步道｜魯冰花季限定的浪漫步道

每年2-3月黃金花海鋪滿步道，夢幻指數破表！

走到底站貓空站後，推薦來個輕鬆的步道行程！樟樹步道是貓空最知名的賞花步道之一，特別是在每年2~3月魯冰花盛開時，更是美不勝收，黃澄澄的花海像是鋪上了一層金黃色地毯，完全是夢幻場景。

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樟樹步道資訊

地址：台北市文山區貓空纜車站旁

營業時間：24小時開放

生活在他方-夜貓店｜夜景與美食的完美結合

復古文青風+超美夜景，貓空隱藏版咖啡廳！

來貓空，怎麼能不找一個好地方看夜景呢？「生活在他方-夜貓店」是一間隱藏版咖啡廳，位於山腰之間，氣氛極佳，絕對是情侶約會、朋友聚會的好去處。

這裡的他方老乾麵是必點招牌，麵條Q彈、醬汁調味剛剛好，搭配小菜更是完美。甜點部分則有草莓千層與抹茶千層，口感層次豐富，甜而不膩，愛吃甜點的人一定會愛上。冬天來訪還能點上一杯熱牛奶糖牛奶，暖暖的口感讓人瞬間感受到療癒。

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生活在他方-夜貓店資訊

地址：台北市文山區指南路三段40巷8-5號

營業時間：週四至週日 12:00–02:00

低消：200元或一杯飲品

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