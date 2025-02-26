2025內湖草莓季「莓好花樣」輕旅行開跑 線上活動抽大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「內湖草莓季－莓好花樣」活動來囉！由內湖區農會主辦，台北市政府產業發展局及財團法人台北市七星農田水利研究發展基金會協辦，台北市內湖區草莓產季為每年12月至隔年5月上旬，草莓園主要位於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等處，除了「鮮採草莓」活動外，各農園亦推出不同「草莓手作樂」農遊體驗、草莓果醬手作DIY、窯烤披薩DIY、草莓盆栽等，也可品嚐「莓好食光」草莓冰淇淋、草莓牛奶、草莓香腸、草莓鬆餅等，還有「幸福莓滿」伴手禮自用送禮兩相宜！

草莓手作樂「草莓果醬 DIY」。 圖：台北市政府產業發展局／提供

▲草莓盆栽。 圖：台北市政府產業發展局／提供

內湖草莓園多採溫室高架栽種，讓民眾在下雨天也能享受採草莓樂趣。透過「草莓採果趣」農遊體驗，民眾能了解農友如何用心經營農場，藉由活動向農友學習草莓栽種過程，享受品嚐自採鮮美可口草莓外，也增進對環境保護與永續農業的認識，成為一個結合娛樂、學習與自然的特別體驗。

▲草莓風味餐。 圖：台北市政府產業發展局／提供

另外內湖草莓園周邊還有許多景點，如象徵恩愛的夫妻樹、幸福的同心池、大湖公園、碧湖公園、碧山巖開漳聖王廟、春秋步道、內溝溪生態步道等，邀您來一趟「內湖莓好花樣」輕旅行。

▲鮮採草莓。 圖：台北市政府產業發展局／提供

「2025內湖草莓季」活動期間，加入「內湖草莓季」LINE官方帳號好友即可參加「線上抽折價券活動」，有機會可抽中500元折價券，中獎者可至內湖草莓季配合之草莓農園消費使用，每人每個 LINE 帳號限兌換1次，數量有限，趕緊搶好康！（白石湖吊橋自2024/07/01起施工封閉禁止通行，預計2025年下旬完工，活動期間可參考替代路線）

凡於活動期間到內湖草莓園配合之草莓農園，持「2025內湖草莓－莓好花樣手拿牌」於FB拍照打卡並標註「#2025內湖草莓季 #FB 打卡抽好禮」，就有機會抽中 Dyson 吸塵器一台（共6台），快來抽好康，千萬不可錯過！立即加入「內湖草莓季」LINE 官方帳號好友可獲得更多活動詳情、農園介紹、交通資訊及好康資訊，亦可至「內湖草莓季」活動官網查詢。

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