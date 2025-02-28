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今年必訪！夢幻花海來襲　大安森林公園「繡球花展」浪漫綻放

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


隨著春天的腳步悄然來臨，大安森林公園迎來了一場浪漫的花卉盛宴！今年，除了萬紫千紅的杜鵑花，園內特設的「繡球花園」已率先盛開，為這片都市綠洲增添一抹絢麗的色彩。走進3號門，便能一覽這片由大安森林公園之友基金會精心打造的花卉秘境，層層疊疊的花球，如同春日的絢爛煙火，在陽光下搖曳生姿。花展將於2/22率先開放，帶領遊客搶先沉浸於春意盎然的花海世界。



受氣候影響，今年的平戶杜鵑花期較往年稍晚，預計最佳觀賞期將落在3/8至3/15。但無須等待杜鵑花滿開，繡球花已悄然佔據春日主角，與杜鵑花交相輝映，展現多層次的花海美景。公園處特別搭配季節草花，透過色彩與層次的巧妙安排，讓園區猶如一座自然畫布，鋪展出春日限定的視覺饗宴。



繡球花，又稱八仙花、紫陽花或雪球花，原產於東亞地區，因其花形飽滿渾圓、色彩多變，深受賞花愛好者喜愛。花球由層層小花組成，外層的裝飾花實際上是瓣化的花萼，而真正能結果繁殖的可孕花則隱藏於內部。部分品種因不具可孕花，僅能透過扦插繁殖，展現獨特的植物特性，也使繡球花在春季更顯珍貴。每一朵繡球花的顏色隨著土壤酸鹼值的變化而不同，呈現夢幻的藍、粉、紫、白等色彩，宛如春日的魔法花卉，帶來不同的驚喜與祝福。



當春風吹拂，大安森林公園的花團錦簇已悄然展開。今年3月，園方特別規劃了多場精彩活動，讓遊客不僅能欣賞美景，還能親身參與春日的藝術與文化體驗。無論是與親朋好友相約踏青，還是獨自沉浸在花海之中，每一步都將是一場與春天的浪漫邂逅。現在，就前往大安森林公園，在繡球花環繞的夢幻場景中，捕捉屬於自己的春日美好時光吧！



【大安森林公園繡球花展】

賞花期間：2025/2/22起3月下旬

賞花地點：台北市大安區新生南路二段1號

※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀//3月北台灣賞花趣！「台北杜鵑花季」粉白浪漫花海超吸睛！

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圖片來源：何淑芬攝影

大安森林公園 繡球花 賞花

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