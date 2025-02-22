「大安森林公園」花海迎春！杜鵑繡球花率先登場

台北杜鵑花展即將於3月1日正式登場，大安森林公園已進入最後準備階段，期望帶給遊客一場繽紛盛宴。今年，除了滿城綻放的杜鵑花，一大亮點更是悄悄登場——園內特設的繡球花園，以其鮮豔奪目的色彩吸引目光。由3號門進入，即可欣賞這片由大安森林公園之友基金會打造的花卉秘境，園區將於2月22日率先開放，搶先迎接春日賞花潮。

圖／公園處提供

受氣候影響，今年平戶杜鵑的花期較往年略晚，預計最佳觀賞時間將落在3月8日至3月15日。公園處表示，本次花展特別搭配季節草花進行佈置，層次豐富的色彩交織出春日限定的花海美景。此外，3月份每週皆規劃有精彩活動，邀請遊客沉浸在繁花盛開的春日時光，享受一場視覺與感官的饗宴。

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與杜鵑花相映成趣的繡球花，已率先盛開迎賓。基金會介紹，繡球花原產於東亞地區，因花形渾圓、色彩多變，又稱八仙花、紫陽花或雪球花。其花球由層層小花組成，外層常見的裝飾花實際上是瓣化的花萼，而真正能結果繁殖的可孕花則隱藏在內部。部分品種因不具可孕花，僅能透過扦插繁殖，展現獨特的植物特性，也使其在春季更添魅力。

圖／公園處提供

春意漸濃，花團錦簇的景色已悄然展開。無需等待杜鵑花滿開，現在前往大安森林公園，即可感受繡球花的浪漫氣息。這個3月，不妨揪團親朋好友親自踏入花海，在花香與春光交織的美景中，留下最美美的照片吧！

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