聽新聞
0:00 / 0:00
松山美食打卡新亮點！「pastaio noodle café」創意義式料理、4公分極厚法式布蕾吐司甜點控必嚐鮮
坐落於台北市松山區的「pastaio noodle café」，由知名手工義大利麵品牌PASTAIO打造，全新詮釋義式料理與亞洲風味的交融。餐廳主打現製手工義大利麵，結合川陝、江南、泰式等異國靈感，帶來層次豐富的創意料理；還有極厚4公分法式布蕾吐司一定是招牌必點！
一定要吃吃看「油潑鮑魚褲帶麵」特製5公分寬手工麵條，吸附麻辣油香，展現陝西傳統Biáng Biáng麵的勁道；「江南蟹黃直麵」則巧妙融合鎮江香醋與山西老陳醋，讓蟹黃的甘醇鮮香更能刺激味蕾，每一口都是極致享受。
不僅鹹食表現亮眼，「pastaio noodle café」的招牌甜點更是不能錯過——極厚法式布蕾吐司。選用Purebread Bakery的布里歐麵包，厚切至4公分，浸泡香草蛋奶液長達12小時，使吐司吸滿濃郁奶香，經煎烤後呈現焦糖脆皮，內層濕潤如布丁般綿密。店內提供火焰橙香蜂蜜、開心果、草莓、原味四款口味，口感層次豐富，讓甜點愛好者一試成主顧。
位於敦北民生商圈，這間咖啡廳不僅適合喜愛義式料理的饕客，更是甜點控的天堂。無論是來一盤麻香帶勁的義大利麵，還是細細品味法式布蕾吐司的細膩甜香，「pastaio noodle café」都將帶來讓人難忘的美食體驗。
pastaio noodle café
地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號
電話：02-2718-0385
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言