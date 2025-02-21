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松山美食打卡新亮點！「pastaio noodle café」創意義式料理、4公分極厚法式布蕾吐司甜點控必嚐鮮

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

坐落於台北市松山區的「pastaio noodle café」，由知名手工義大利麵品牌PASTAIO打造，全新詮釋義式料理與亞洲風味的交融。餐廳主打現製手工義大利麵，結合川陝、江南、泰式等異國靈感，帶來層次豐富的創意料理；還有極厚4公分法式布蕾吐司一定是招牌必點！

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

一定要吃吃看「油潑鮑魚褲帶麵」特製5公分寬手工麵條，吸附麻辣油香，展現陝西傳統Biáng Biáng麵的勁道；「江南蟹黃直麵」則巧妙融合鎮江香醋與山西老陳醋，讓蟹黃的甘醇鮮香更能刺激味蕾，每一口都是極致享受。

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

不僅鹹食表現亮眼，「pastaio noodle café」的招牌甜點更是不能錯過——極厚法式布蕾吐司。選用Purebread Bakery的布里歐麵包，厚切至4公分，浸泡香草蛋奶液長達12小時，使吐司吸滿濃郁奶香，經煎烤後呈現焦糖脆皮，內層濕潤如布丁般綿密。店內提供火焰橙香蜂蜜、開心果、草莓、原味四款口味，口感層次豐富，讓甜點愛好者一試成主顧。

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

位於敦北民生商圈，這間咖啡廳不僅適合喜愛義式料理的饕客，更是甜點控的天堂。無論是來一盤麻香帶勁的義大利麵，還是細細品味法式布蕾吐司的細膩甜香，「pastaio noodle café」都將帶來讓人難忘的美食體驗。

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁

pastaio noodle café

地址：台北市松山區敦化北路199巷2弄19號

電話：02-2718-0385

圖／取自pastaio noodle café粉絲專頁
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