東方愛情故事心動浪漫！ 八里左岸光雕展榮獲美國繆思設計金獎 首次參賽就「鍍金」

拱型的炫彩光廊中，不同色彩燈籠點綴著情人們的夜空。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】八里左岸婚紗廣場是國內熱門的旅遊景點，新北市政府高灘地工程管理處2024年以「夢幻情緣」為主題於情人節間辦理光雕展，並報名參賽2024美國繆思設計獎（MUSE Design Awards），榮獲第二季照明設計類（Lighting Design - Outdoor Lamps / Lighting）金獎，日前於市政會議安排獻獎，新北市長侯友宜與水利局及高灘地工程管理處（簡稱高灘處）同仁共同分享這份喜悅。

▲八里左岸光雕展拿下國際設計大獎，日前於市政會議獻獎。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處處長黃裕斌表示，新北河濱公園配合時節推出不同主題光雕展，2024「八里光雕展」以東方愛情故事為構想，將心動浪漫的光影元素與富有情感的愛情故事相結合，打造出獨特而具有吸引力的光雕場景，因整體佈展極具特色因而得到「2024美國繆思設計獎」國際肯定，是新北河濱光雕展第一個獲得的國際知名獎項。

▲辰光橋以牛郎織女重逢為構想，橋上設置帶狀光雕燈飾呈現七彩變換。 圖：新北市政府水利局／提供

高灘處說明，新北河濱公園每年辦理3大光雕展，除前述「八里光雕展」外，另有「金色水岸光雕展」及三重「辰光橋光雕展」，在不同地點以絢麗耀眼的光雕營造城市夜間美。其中八里左岸沿線有舒適的自行車道、優美的親水空間、特色兒童遊戲場，配合8至10月的「八里城市沙雕展」及光雕展，展出後吸引大量人潮，讓人從白天玩到晚上。

▲2024「八里光雕展」以東方愛情故事為構想，榮獲國際設計大獎。 圖：新北市政府水利局／提供

黃裕斌補充，目前在辰光橋以「情繫辰光」為主題的光雕展更是浪漫，橋上設置帶狀的光雕燈飾呈現七彩變換、耀眼奪目效果，每個角落都有不同的愛情元素，開展來就成為情侶間口耳相傳的夜間熱門景點。光雕展期至03/23，每日亮燈時間為晚上17:30-22:00，可搭配周邊大型活動如02/21-02/23的寶可夢活動及三月份春紛節安排河濱公園一日遊，喜歡夜間浪漫場景的民眾要把握展出時間。

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