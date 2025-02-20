賞花兼啖台灣美食！鬱金香品種令人大開眼界 士林官邸「精選市集」必逛

【旅奇傳媒/編輯部報導】春日正好，暖暖的陽光下，五彩繽紛的士林官邸鬱金香展也被春意渲染出絕美色彩，以最美的姿態迎接每一位前來「愛的遇藝」的訪客，不來賞花豈不是辜負了這麼好的天氣！

士林官邸鬱金香展以鬱金香象徵的愛與希望為核心，結合世界各國的情人節文化，打造八大展區，特別引進多種荷蘭及日本經典鬱金香品種，讓市民朋友不用遠渡重洋也能看見大片浪漫的鬱金香花海。

此外，今年花展更與士林夜市商圈聯合會及士林夜市國際觀光發展協會攜手合作，不僅在展區內設置美食與文創市集，更聯合周邊商家推出限定優惠，讓賞花不僅是視覺饗宴，更是一場集結花卉、藝術、美食與文化的感官之旅！

▲混色搭配鬱金香呈現多層次美感。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，說到鬱金香，大家腦海中首先浮現的便是荷蘭那一望無際的鬱金香花田，今年的士林官邸鬱金香展特別引進多種多樣化的花型與花色的荷蘭品種，包括杯型單瓣白、黃、桔、粉、紅、紫、黑單色品種展現純粹的美感；杯型單瓣雙色紅/黃、紅/白、粉/白雙色品種則擁有獨特的漸層或對比色彩；杯型重瓣白、粉、黃、紅品種猶如層層綻放的牡丹花，花型更為飽滿；羽狀單瓣粉、黃、紫、黑、粉/白、紅/白品種，花瓣邊緣呈現獨特的鋸齒狀，展現細緻優雅的層次感；百合型紅色的花瓣細長且微微外翻，彷彿百合花般的優雅姿態；皇冠型黃色的花瓣呈現皇冠般的特殊形狀，具有高貴華麗的視覺效果；羽狀重瓣則結合羽狀與重瓣特性，花型華麗夢幻，深受園藝愛好者喜愛。

這些來自荷蘭的鬱金香品種除遍佈各展區外，也可以到「詩情花意」展區欣賞，各式花形與花色就像是愛情擁有不同的形態，都能在此一次盡覽。除了展示品種外，公園處更規劃了品種小屋，讓大家能深度認識鬱金香的栽培流程，一窺其美麗的奧秘，感受溫馨而別緻的美感。

▲「情定礪波」展區展出皇室獻上品種-桃太郎，讓民眾親眼欣賞這些來自日本的獨特品種。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

除了荷蘭品種外，在與日本礪波市合作的「情定礪波」展區也特別採用9種來自日本礪波市的特色鬱金香品種，包括花瓣全白如白雲般純潔的「白雲」、明亮的黃色花瓣，帶來溫暖與希望的「黃小町」、橙紅色嵌紋花瓣宛如夕陽餘暉，充滿浪漫氛圍的「夕燒小町」、「桃太郎」則有粉嫩的粉紅色花瓣，甜美可愛。

象徵初戀的悸動、艷麗的深紅色品種「富山紅」，展現日本傳統的典雅美感、「本邦橘」的橘色花瓣充滿活力與朝氣、「草莓星」鮮豔的紅色搭配白色邊緣，猶如美味的草莓蛋糕，還有紫色花瓣散發神秘氣質的「夢之紫」與「紫水晶」，這些品種不僅在「情定礪波」展區中大放異彩，營造濃厚的日式浪漫氛圍，更讓民眾有機會親眼欣賞這些來自日本的獨特品種。

其中「白雲」、「富山紅」、「黃小町」及「桃太郎」是由日本「圃場品評會」將針對日本富山縣各個球根圃場的培育、病蟲害管理以及球根的品質與產量來進行審查，並考慮到花色的配合與開花時間的平衡後，挑選出品種優質的鬱金香球根進獻給皇室，這些鬱金香也被譽為「皇室獻上品種」，如此精挑細選的鬱金香品種能夠在今年春季與大家共度實屬不易，邀請大家務必把握機會前來漫步於迷人的鬱金香花海！

▲鬱金香花開正好，期待您的光臨欣賞。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

▲平面花海及立體的花牆呈現鬱金香不同的美感。 圖：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

園藝管理所吳旻靜主任補充，除了賞花外，今年的展覽更與士林夜市商圈合作，於展區內設置美食市集，讓遊客在賞花的同時，也能品嚐台灣美食，無論是草仔粿、古早味大餅，還是台灣獨有的愛玉冰或東港櫻花蝦，都能滿足不同味蕾的需求，讓鬱金香展不只是視覺上的饗宴，更是一場美味的旅程。

除了美食之外，展區內還特別規劃了文創市集，邀請來手作職人，帶來與鬱金香主題相呼應的花藝擺飾、彩繪藝術、皮革手作製品、手工肥皂、乾燥花飾品、陶藝作品等，讓遊客能夠將這場春天的浪漫回憶帶回家。 這次文創市集跟美食市集都有提供各式豐富的回饋品要給來參觀的民眾，只要參加「愛的特搜」活動，在展區中找到愛心型展件並拍照打卡，就可以帶走好禮，並且士林夜市商圈更加碼提供400張50元抵用券，讓大家逛完鬱金香展後可以到士林夜市使用，享受士林夜市特色美食！

此外，您也可以利用鬱金香展與周邊57家特色店家聯合推出鬱金香展限定優惠，民眾只要至特約店家消費即可享有折扣，讓賞花之旅更加豐富有趣！相關活動訊息請關注士林官邸旅客粉絲專頁 ，也可上「花IN台北」官方網頁查詢 。

「2025士林官邸鬱金香展」展期只至02/23，錯過就要再等一年，今年不僅帶來來自日本礪波市的珍貴鬱金香，以及荷蘭經典品種，更結合士林夜市美食與文創市集，讓這場花卉展覽更具魅力，誠摯邀請市民朋友與親朋好友攜手來士林官邸，在花海中感受愛與藝術的交織，共度一場春天最美的約會！

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