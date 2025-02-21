2025貓空、指南宮山林漫遊！粉色櫻花、金黃魯冰花盛開美景一次收藏

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▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處、台北大眾捷運股份有限公司
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跟著春天的步伐，前往指南風景區祈福山徑健行欣賞即將於2月下旬至3月上旬盛開粉櫻，預計可持續約3周，不管是穿梭於粉色的浪漫森林，或搭乘貓纜，俯瞰滿山櫻花風采，都是一場視覺饗宴，最後別忘了到指南宮參拜祈福，迎接「蛇麼都好運」的一整年。

▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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在市府三貓2.0發展計劃推動下，指南風景區已是重要觀光休憩景點。冬末春初，櫻花正陸續綻放，整體櫻花開花季節約在2月初至3月底，粉紅色的花海美不勝收，吸引無數賞花人潮前來拍照打卡，建議民眾可趁此規劃一日或半日遊程，至指南宮千階竹柏參道健行、指南宮祈福、搭乘貓空纜車賞美景或到指南宮後山祈福山徑漫步欣賞粉櫻等，搭配鄰近熱絡商家，伴隨自然美景，將是一趟滿滿收獲的旅程。


▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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▲圖片來源：台北大眾捷運股份有限公司
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指南宮｜粉色櫻花隧道


指南宮站的櫻花正盛開，滿樹粉色花瓣在陽光下閃耀，隨風輕舞，宛如浪漫櫻花雨。站在高處，還能眺望整個台北盆地，粉色花海與城市景緻交織，景色美不勝收。


▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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民眾可從指南路三段33巷政大實小旁入口牌樓前往有台版小京都之稱的指南千階竹柏參道，漫步千階石梯間欣賞日式和風石燈籠等豐富人文特色自然景觀，拾級而上至指南宮參拜祈福，近100株盛開粉彩花系的大漁櫻即映入眼簾，接著到貓纜指南宮站旁祈福山徑，近500株台版粉紅富士櫻即將於2月底盛開，歡迎民眾前往賞櫻，登高望遠、感受大自然美景，祈願新的一年萬事如意。


▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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▲圖片來源：台北市政府工務局大地工程處
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樟樹步道｜黃金魯冰花海


樟樹步道位於貓空站步行約5-10分鐘，便可見到金黃色的魯冰花海，隨風搖曳，彷彿鋪上一層金黃地毯。這裡的農村意象裝置，像是「牛車塑像」、「轉轉穀倉」，更增添濃濃的田園風情。在樟樹步道魯冰花海尾聲仍想賞花的民眾，把握最後的花期，享受春日的悠閒時光。


▲圖片來源：台北大眾捷運股份有限公司
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▲圖片來源：台北大眾捷運股份有限公司
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【交通資訊】

竹柏參道入口牌樓：台北市文山區指南路三段33巷


1.捷運：捷運「動物園站」下車後，搭乘棕15公車至「北政國中站」下車，沿指南路三段步行，即可見指南路三段33巷口指引牌。

2.公車：搭乘棕5、棕15、小10至「北政國中站」下車，沿指南路三段步行，即可見指南路三段33巷口指引牌。


延伸閱讀//歐風建築 x 櫻花美景！台北自來水博物館河津櫻綻放中！

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