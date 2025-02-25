快訊

Nvidia財報將至！散戶狂砸逾1800億買股 賭AI天之驕子逆轉勝

解決病患塞爆急診 衛福部最新決議部立醫院開綠色通道

守住生死戰！慶祝中華隊晉級WBC正賽 超商推買一送一優惠

創意「蔬食餐廳」快收藏！義式料理口味獨特，還有素食迴轉火鍋吃到飽

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

義式蔬食、蔬食火鍋並不稀奇，但這家是用小火車迴轉火鍋的方式讓消費者享用，位於南京東路五段上的有哆創意蔬食洋食館前身是卡帛，但其實是兩家是相關企業，之前吃過一次卡帛素食義式廚房就很喜歡，這次再來回味一下。

本身除了有餐廳外，也有自己的烘焙坊，茹素者想買素食麵包、蛋糕，這裡種類不少。

有哆創意蔬食洋食館的用餐方式有二種，一種是單點的義式料理，一種是迴轉火鍋吃到飽，生意很好建議事先先訂位，訂位的時候會詢問要消費哪一種。

座位區不同。

由於不想吃到飽，所以選擇有哆創意蔬食洋食館的義式料理，有義大利麵、義式炒飯、燉飯、焗烤飯麵、PIZZA等可以點，單點或是套餐形式也是任選，套餐多了湯品、麵包、甜點、飲料。

蔬菜自助吧以及飲料是選擇火鍋的消費者才能取用的。

兩大一小選擇升級兩份套餐一起share，套餐附湯品、麵包、甜點、飲料(咖啡、紅茶、冬瓜茶、雪碧四選一)；湯品是義式菌菇湯，湯頭很濃郁，熱熱的很好喝。

提供的麵包不是普通的小餐包，像是起酥麵包，酥酥鬆鬆的口感不錯。

愛吃飯的小孩只要到蔬食餐廳總是會點這一道松露野菇燉飯，濕潤入味的米飯，柔軟而蘊含松露的香氣以及奶香味，簡單卻又耐吃的一道蔬食料理。

香氣逼人的南洋馬拉沙義大利麵，香中帶辣的咖哩味十分濃郁，巴在義大利麵的麵條上，口口都很夠勁，適合愛吃辣的朋友。

因為很特別所以選了義式腐乳手工麵，用豆腐乳入菜的義式料理很少見，醬汁搭配的不錯，有腐乳的鹹香味，卻又不至於太死鹹，搭配的不是義大利麵而是拉麵，口感Q彈且微捲曲的麵條吸附著更多的醬汁，個人蠻喜歡這道。

飲料居然用高腳杯裝，也太有質感了！雖然裡面裝的是紅茶跟冬瓜茶，但頗有儀式感，喜歡～紅茶不澀口也不甜，冬瓜茶稍微淡了些。

蛋糕就中規中矩。

有哆創意蔬食洋食館的義式料理很有水準，久違再訪還是很滿意，之後有機會再來試試有哆創意蔬食洋食館的火鍋，當天還不少人選擇火鍋，可以吃到很多蔬菜就是棒。

有哆創意蔬食洋食館

所在地址：臺灣台北市松山區南京東路五段33號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：02-3765-3619

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大台北美食 火鍋 義大利麵 義式料理 蔬食 麵包

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

創意「蔬食餐廳」快收藏！義式料理口味獨特，還有素食迴轉火鍋吃到飽

udn走跳美食／Irene 義式蔬食、蔬食火鍋並不稀奇，但這家是用小火車迴轉火鍋的方式讓消費者享用，位於南京東路五段上的有哆創意蔬食洋食館前身是卡帛，但其實是兩家是相關企業，之前吃過一次卡帛素食

貓控看過來！「全國首座室內貓咪遊憩區」在板橋，3遊憩區域還導入AI智能讓貓咪玩好玩滿

貓控看過來！為了滿足飼主與貓咪的休憩需求，新北市政府動保處宣布，將於板橋動物之家生命教育園區內，打造「全國首座室內貓咪遊憩區」，讓貓咪也能像狗狗一樣擁有專屬的遊樂天地。這項計畫經過獸醫師與動物行為專家的多次討論，投入約450萬元經費，預計於今年2025年年末完工，屆時將提供貓咪一個既安全又充滿探索樂趣的全新環境。

「大安森林公園」花海迎春！杜鵑繡球花率先登場

台北杜鵑花展即將於3月1日正式登場，大安森林公園已進入最後準備階段，期望帶給遊客一場繽紛盛宴。今年，除了滿城綻放的杜鵑花，一大亮點更是悄悄登場——園內特設的繡球花園，以其鮮豔奪目的色彩吸引目光。由3號門進入，即可欣賞這片由大安森林公園之友基金會打造的花卉秘境，園區將於2月22日率先開放，搶先迎接春日賞花潮。

上百種自助吧美食吃到飽！三重「羽葉麻辣火鍋」挑高環境380個座位超寬敞 最低539元、升級899元爽吃和牛

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 羽葉麻辣火鍋三重都會館是去年新開幕的三重火鍋吃到飽餐廳，羽葉的前身是千葉火鍋，但價位好像高一點，在食材部份也更豐富，挑高的用餐環境，座位有380席，相當寬敞

松山美食打卡新亮點！「pastaio noodle café」創意義式料理、4公分極厚法式布蕾吐司甜點控必嚐鮮

坐落於台北市松山區的「pastaio noodle café」，由知名手工義大利麵品牌PASTAIO打造，全新詮釋義式料理與亞洲風味的交融。餐廳主打現製手工義大利麵，結合川陝、江南、泰式等異國靈感，帶來層次豐富的創意料理；還有極厚4公分法式布蕾吐司一定是招牌必點！

2025貓空、指南宮山林漫遊！粉色櫻花、金黃魯冰花盛開美景一次收藏

隨著寒冬漸退，春天的氣息漸漸濃厚，春天來了，最適合來場貓空、台北指南宮賞花之旅！搭乘貓空纜車，一趟輕鬆愜意的山林漫遊，就能一次收集粉嫩櫻花與金黃魯冰花的美景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。