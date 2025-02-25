創意「蔬食餐廳」快收藏！義式料理口味獨特，還有素食迴轉火鍋吃到飽

義式蔬食、蔬食火鍋並不稀奇，但這家是用小火車迴轉火鍋的方式讓消費者享用，位於南京東路五段上的有哆創意蔬食洋食館前身是卡帛，但其實是兩家是相關企業，之前吃過一次卡帛素食義式廚房就很喜歡，這次再來回味一下。

本身除了有餐廳外，也有自己的烘焙坊，茹素者想買素食麵包、蛋糕，這裡種類不少。

有哆創意蔬食洋食館的用餐方式有二種，一種是單點的義式料理，一種是迴轉火鍋吃到飽，生意很好建議事先先訂位，訂位的時候會詢問要消費哪一種。

座位區不同。

由於不想吃到飽，所以選擇有哆創意蔬食洋食館的義式料理，有義大利麵、義式炒飯、燉飯、焗烤飯麵、PIZZA等可以點，單點或是套餐形式也是任選，套餐多了湯品、麵包、甜點、飲料。

蔬菜自助吧以及飲料是選擇火鍋的消費者才能取用的。

兩大一小選擇升級兩份套餐一起share，套餐附湯品、麵包、甜點、飲料(咖啡、紅茶、冬瓜茶、雪碧四選一)；湯品是義式菌菇湯，湯頭很濃郁，熱熱的很好喝。

提供的麵包不是普通的小餐包，像是起酥麵包，酥酥鬆鬆的口感不錯。

愛吃飯的小孩只要到蔬食餐廳總是會點這一道松露野菇燉飯，濕潤入味的米飯，柔軟而蘊含松露的香氣以及奶香味，簡單卻又耐吃的一道蔬食料理。

香氣逼人的南洋馬拉沙義大利麵，香中帶辣的咖哩味十分濃郁，巴在義大利麵的麵條上，口口都很夠勁，適合愛吃辣的朋友。

因為很特別所以選了義式腐乳手工麵，用豆腐乳入菜的義式料理很少見，醬汁搭配的不錯，有腐乳的鹹香味，卻又不至於太死鹹，搭配的不是義大利麵而是拉麵，口感Q彈且微捲曲的麵條吸附著更多的醬汁，個人蠻喜歡這道。

飲料居然用高腳杯裝，也太有質感了！雖然裡面裝的是紅茶跟冬瓜茶，但頗有儀式感，喜歡～紅茶不澀口也不甜，冬瓜茶稍微淡了些。

蛋糕就中規中矩。

有哆創意蔬食洋食館的義式料理很有水準，久違再訪還是很滿意，之後有機會再來試試有哆創意蔬食洋食館的火鍋，當天還不少人選擇火鍋，可以吃到很多蔬菜就是棒。

有哆創意蔬食洋食館

所在地址：臺灣台北市松山區南京東路五段33號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:30

店家電話：02-3765-3619

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」