「櫻」在起跑點！台北賞櫻景點口袋名單

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著春天腳步的臨近，臺北市區的櫻花正逐漸進入最美的花期，除了知名的陽明山和樂活公園，還有哪些地方可以輕鬆近距離賞櫻呢?

包括信義區市府周邊（市府北門側、松智公園、象山公園）、萬華區的青年公園、中正區中央藝文公園，以及大安區的大安森林公園、北投區嗄嘮別公園及櫻花崗公園、士林區天母公園等，都是賞櫻的知名地點。下面推薦幾處市區公園，讓市民朋友可以輕鬆前往賞櫻，祝福大家春來福來，「櫻」在起跑點!

▲北投區／陽明公園－陽明花鐘旁櫻花溪流區山櫻花。 圖：臺北市政府工務局／提供

陽明公園／北投區：今年的山櫻花和八重櫻花期即將結束，但2月的昭和櫻和3月的吉野櫻及杜鵑花將緊接著綻放。陽明山區擁有豐富的生態環境與美麗的山林景致，賞花之餘也能感受到大自然的清新與寧靜。

樂活公園／內湖區：位於東湖路與康樂街交叉口，靠近捷運文湖線的東湖站，擁有內溝溪周邊的櫻花景觀。每年2至3月，櫻花齊放，落櫻繽紛，是市民假日放鬆的好地方。樂活夜櫻季今年也如期舉行，已特別設置了燈光裝置，讓民眾能在夜晚時分也能欣賞到浪漫的夜櫻景象，為賞花體驗增添了更多迷人的光彩。

▲萬華區／青年公園-山櫻花。 圖：臺北市政府工務局／提供 青年公園

青年公園／萬華區：擁有100多株盛開的山櫻花，為市區內的熱門賞櫻地點。市民朋友可在環湖的櫻花步道上悠閒漫遊，無需長途跋涉，即可輕鬆享受賞花樂趣。

中央藝文公園／中正區：公園內的山櫻花正盛開，春意盎然，市民在公園內漫步時，仿佛被櫻花的美景輕輕提醒，春天已悄然來臨。

大安森林公園／大安區：河津櫻正悄然綻放，為市區提供了一處極為方便的浪漫賞櫻場所。不需遠赴日本或郊外，市民即可在這片美麗的公園中享受櫻花帶來的浪漫氛圍。

▲信義區／象山公園山櫻花。 圖：臺北市政府工務局／提供

市府周邊／信義區：同樣離捷運站非常近的市區地點，還有臺北市政府北門側、松智公園及象山公園，大家若前往市府周邊購物逛街，順遊周遭的公園欣賞山櫻花開，既美麗又可轉換不同心情，不啻是一個假日的好去處。

嗄嘮別公園／北投區：於園內植栽60株，目前已有21株櫻花盛開，除了是櫻花主題公園，一般在2月中下旬~3月中旬左右最有看頭，也可以在此遠眺八里觀音山、淡水河以至市區大稻埕一帶不同的風景。

▲北投區-櫻花崗公園。 圖：臺北市政府工務局／提供

櫻花崗公園／北投區：櫻花崗公園內有潺潺磺溪流過，溪水途中一段地形落差，而形成小瀑布般的獨特景致，此時正是春天櫻花盛開時節，目前為20株櫻花盛開，是個下午悠閒散步的好環境。

天母公園／士林區：目前為10株櫻花盛開，粉嫩的花朵吸引許多人爭相打卡合影，吸引更多民眾攜手同遊，體驗大自然的美好，為天母公園更增添許多幸福氛圍。

臺北市憑藉便捷的交通和多樣化的櫻花品種，吸引了大批遊客和市民來此賞花。今年的櫻花花期較往年略有提前，可能與氣候變化有關，但無論如何，這並不影響大家賞花的熱情。市民朋友可以在市區內輕鬆享受美麗的櫻花景觀，無需長途跋涉。

公園處表示，市府非常歡迎市民朋友來到公園賞櫻，並呼籲大家一同愛護花木、維護環境。為了提升市民的賞櫻體驗，公園處也加強了公園的清潔與維護，並增加了相關的景觀設施。

除了賞櫻外，今年還有許多精彩的臺北市花季活動，如陽明山花季、樂活夜櫻季等，讓市民朋友在欣賞美景的同時，還能參加各式各樣的花季活動，增添春日的歡樂氣氛。

公園處花卉試驗中心主任林育正表示，目前山櫻花、寒櫻與枝垂櫻已經盛放，預計將從2月持續到3月。市民朋友若想賞櫻，務必把握時機，享受這段美麗的春光，讓自己仿佛置身於異國的賞櫻之旅。

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