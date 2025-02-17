濃郁「牡蠣湯頭」一口接一口！二屋牡蠣拉麵 引爆台北中山站美食熱潮

想品嚐濃厚牡蠣風味的拉麵嗎？位於台北大同區赤峰街的「二屋牡蠣拉麵」，以獨特的牡蠣豚骨湯頭成為中山站人氣排隊名店。這裡的湯頭以新鮮牡蠣與豚骨長時間熬煮，濃郁中帶有鮮美海洋氣息，入口滑順無負擔。搭配富有彈性的粗拉麵與軟嫩薄叉燒，完美展現風味層次，讓饕客一口接一口，湯都忍不住喝光。

圖／取自臉書粉專「二屋牡蠣拉麵專門店」

絕對必點推薦濃厚牡蠣拉麵，重現海洋鮮味。「二屋」的招牌濃厚牡蠣拉麵（NT$330），不僅湯頭鮮香濃郁，還加入新鮮牡蠣，口感鮮嫩多汁，毫無腥味。即使不愛牡蠣的人也能輕鬆接受，體驗到牡蠣的鮮甜。若想更純粹地感受牡蠣湯頭，則可選擇「濃厚牡湯拉麵」（NT$270），讓牡蠣與豚骨的絕妙融合在口中綻放。貼心的是，拉麵可免費續加一次細拉麵，滿足食量較大的饕客。

圖／取自臉書粉專「二屋牡蠣拉麵專門店」

日式氛圍搭配便利交通，吃貨必朝聖。店內以日式木質裝潢營造濃厚氛圍，白色燈籠懸掛門口，彷彿置身日本街頭尖峰時段常常排隊人潮。鄰近捷運中山站，交通相當便利。店家採用點餐機現金付款模式，座位有限且不提供電話訂位，用餐時段經常大排長龍，建議提早前往。營業時間為11:40-14:00及17:00-21:00，週末更是全天候營業。

圖／取自臉書粉專「二屋牡蠣拉麵專門店」

無論是愛好牡蠣的老饕，還是尋找濃厚湯頭的拉麵迷，都不可錯過「二屋牡蠣拉麵」帶來的絕佳味蕾體驗。快到台北市大同區赤峰街35巷11號，感受這股來自海洋的濃郁鮮味吧！