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浪漫場景更升溫！台北燈節「五大告白燈組」必訪

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西本願寺的「祈福燈林」，相當適合與心愛的他，一起在祈福卡下許下美好祈願，創造如紀念日般的浪漫回憶。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
西本願寺的「祈福燈林」，相當適合與心愛的他，一起在祈福卡下許下美好祈願，創造如紀念日般的浪漫回憶。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】情人節，是情侶尋思約會地點，與心愛的人共度甜蜜時光的佳節。尋找浪漫場景或餐廳，透過小旅行也可以讓曖昧加溫、告白成功！

適逢台北燈節期間，臺北市政府觀光傳播局特別推薦2025「台北燈節」五大浪漫燈光秘境，並精心策畫充滿節日儀式感活動，助攻抓住最佳告白時機，向心儀對象說出「我喜歡你」，助力有情人終成眷屬，或是和伴侶手牽手漫步璀璨燈海，享受兩人浪漫時光，締造甜蜜回憶。

▲鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，不僅適合拍攝互動式合影，當兩人站在燈組中央，浪漫氛圍瞬間拉滿。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，不僅適合拍攝互動式合影，當兩人站在燈組中央，浪漫氛圍瞬間拉滿。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲主燈「福蛇豆豆」，蛇身不僅盤繞成一顆愛心，每半小時一次的燈光秀，還可以看到靈動的大眼中冒出愛心！很適合與心儀對象手比心型一同合影入鏡。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲主燈「福蛇豆豆」，蛇身不僅盤繞成一顆愛心，每半小時一次的燈光秀，還可以看到靈動的大眼中冒出愛心！很適合與心儀對象手比心型一同合影入鏡。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

鄰近捷運西門站1號出口的「白蛇轉」，是一座充滿互動感的燈光藝術裝置，站在燈組中央，圓形燈光聚焦身影，兩人深情對望，浪漫氛圍瞬間拉滿；沿中華路步行至西本願寺「祈福燈林」，在燈影交錯的美麗景致中，相當適合與心愛的他，一起在祈福卡許下對未來美好祈願，創造如紀念日般的浪漫回憶。

而今年於中山堂的主燈「福蛇豆豆」，除蛇身盤繞成一顆愛心，隨著每半小時一次的燈光秀，靈動大眼睛中更藏驚喜，不妨與心儀對象一同手比心型合影，定格屬於彼此的美麗那刻。

▲與藝術家TERU攜手打造「等待豐收的樹」，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲與藝術家TERU攜手打造「等待豐收的樹」，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

在捷運西門站6號出口的「等待豐收的樹」，是與日本搖滾天團 GLAY 主唱兼藝術家 TERU 攜手打造，冰藍色調營造出雪國般的夢幻氛圍，地面上還有雪花投影，增添唯美視覺效果，不僅適合拍照，也是述說心意的最佳場所。

若沿中華路往捷運北門站方向前行，則可看到千餘顆彩繪燈籠打造的「跳躍新春」，不論晴天、雨天，白天或夜晚，都是絕佳的拍照場景，透過影片記錄心愛的他穿梭在五彩繽紛燈籠光廊中，留下難忘的賞燈回憶。

「台北燈節」也特別為情人節推出各式活動，除了02/14情人節當天發送520顆巧克力；2/15也在西本願寺樹心會館舉辦「燈你出現 放閃西門」活動，在參加以燈組為題的謎語闖關遊戲，有機會邂逅那位有緣的他，度過一個燈光與愛情交織的浪漫盛會，而完成闖關的優勝者，還能獲得誠品禮券、雙人套餐餐券及雙人電影票等精美獎品。

▲不論晴天雨天，白天或夜晚，都是絕佳拍照場景的「跳躍新春」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲不論晴天雨天，白天或夜晚，都是絕佳拍照場景的「跳躍新春」。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲剝皮寮歷史街廣州街入口的「剝皮寮燈牆」，燈籠上繪製杜鵑花與海芋，溫暖柔和的燈光氛圍，是最佳告白浪漫場所。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲剝皮寮歷史街廣州街入口的「剝皮寮燈牆」，燈籠上繪製杜鵑花與海芋，溫暖柔和的燈光氛圍，是最佳告白浪漫場所。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

在剝皮寮歷史街區，還藏有一處極具氛圍感的告白秘境－「剝皮寮燈牆」，位於廣州街入口，燈籠上繪製著杜鵑花與海芋，當和心儀的他，在溫暖柔和的燈光映照下，輕聲告白「你願意和我在一起嗎？」這一刻將是浪漫而感動時刻，甜美愛情故事在此展開。

另外，單身朋友也可沿著廣州街前往有300年歷史的艋舺龍山寺，或拜訪於大稻埕擁有超過200年歷史的霞海城隍廟，向靈驗的月老祈求早日脫單，遇見一段美好戀情。2025「台北燈節」不僅是一場燈光藝術饗宴，也是升溫感情的最佳場域，讓冬日臺北閃耀幸福與浪漫。

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