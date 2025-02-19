一週能吃3次！樹林平價牛排館 220元起享自助吃到飽 還不收服務費

鬧彆牛 STEAK HOUSE是一家平價牛排館，總店在樹林，我今天到訪的是近期新開幕土城分店，每回去樹林阿姨家都會經過鬧彆牛樹林店，門口總是大排長龍，但一直沒機會去品嚐，今年才開幕的土城店離我比較近，我就跑來嚐鮮了！

現在平價牛排有自助吧，好像已經是常態，讓人感覺CP值更高，鬧彆牛 STEAK HOUSE也是提供自助吧的，只要220元起，還不收服務費，看店裡來消費的客人，大部份都是男性居多，有健身的來補充蛋白質，很可以，聽說已經有客人，一周就來報到3次了，可見有多愛！

鬧彆牛土城店｜交通位置

鬧彆牛土城店位在土城廣興街的公園海社區，正對面就有收費停車場，門口也有機車停車格，搭乘捷運的話，最近的是亞東醫院捷運站，走過來要15分鐘的腳程～

鬧彆牛-土城廣興店 所在地址：新北市土城區廣興街71號

營業時間：12:00-21:00

電話： 02 8966 0676

鬧彆牛土城店｜用餐環境

鬧彆牛土城店用餐空間蠻寬敞的，桌距也夠，黑色調裸牆，帶點粗獷的美式工業風格～

最後方是自助吧區

鬧彆牛土城店｜自助吧

自助吧算是小而美，但麻雀雖小五臟俱全，該有的都有！

有涼拌小菜、 新鮮水果。

生菜沙拉

除了千島醬，還有花生粉和葡萄乾，也有沾水果的梅子粉。

飲料品，有紅茶、蜂蜜水、原萃茶飲，可樂、雪碧、蘋果汁、檸檬紅茶，熱飲有咖啡、拿鐵、牛奶、可可歐蕾等。

熟食部份今天是筍子。

牛排店一定要有的玉米濃湯！

燉牛腩

烤吐司區

提供4種抹醬，有香蒜、巧克力、花生醬、草莓醬。

炸物區，有甜不辣、花枝丸、薯條。

冰淇淋是杜老爺。

一旁有餅乾小點心可以搭配。

牛排醬有黑胡椒醬和磨菇醬。

牛排店基本的調味料都有。

所有餐具，刀叉、湯匙都自取～

鬧彆牛土城店｜菜單價格

鬧彆牛土城店的排餐，價位280元～430元，小朋友可以點兒童排餐，只要220元，單點沙拉吧120以上220元，90～120公分120元，另外也有加點的部份，用餐時間是70分鐘，不加收服務費唷！

鬧彆牛土城店｜餐點品嚐

厚切霜降豬排排餐都會先淋磨菇醬，厚切豬排，厚實鮮甜不柴，還蠻嫩口的，而且油花不膩，但如果表面煎恰一點更好！一樣是豬排，我覺得牛好吃土城延吉店的厚切梅花豬更勝一籌！

吃牛排我喜歡淋上黑胡椒醬，胡椒香氣還不錯，醬也不會很稀～配上我愛的細麵條，份量有飽足！

特製沙朗

因為有鐵盤我選了5分熟，但實際鐵盤送上來溫度沒有很高～

特製沙朗感覺有醃製過，有柔嫩的肉感，只是有些帶筋的部位，不太好咬，我個人是比較喜歡豬排！

生菜挺新鮮，餐前餐後都來一點，爽脆解膩！

涼拌小菜調味適中，表現都不錯～

燉牛腩肉質有點太柴，但調味還可以～

炸物還有溫度，沒有冷掉，也不會過於油膩～

筍子選得也不錯，不會太老！

烤吐司，每種抹醬都來一片！草莓有果肉唷，最愛香蒜夠濃郁！

花生醬和巧克力是兒子喜歡的！

餐後來個冰淇淋，結束這回合！冰淇淋搭配鹹餅乾，中和了甜味，還不錯吃吔～

220元就享自助吃到飽，加價60元就有排餐，而且還不收服務費，排餐也不錯吃，推薦給大家囉！

鬧彆牛-土城廣興店

所在地址：新北市土城區廣興街71號

營業時間：12:00-21:00

電話：02 8966 0676

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」