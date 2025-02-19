一週能吃3次！樹林平價牛排館 220元起享自助吃到飽 還不收服務費

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐

鬧彆牛 STEAK HOUSE是一家平價牛排館，總店在樹林，我今天到訪的是近期新開幕土城分店，每回去樹林阿姨家都會經過鬧彆牛樹林店，門口總是大排長龍，但一直沒機會去品嚐，今年才開幕的土城店離我比較近，我就跑來嚐鮮了！

現在平價牛排有自助吧，好像已經是常態，讓人感覺CP值更高，鬧彆牛 STEAK HOUSE也是提供自助吧的，只要220元起，還不收服務費，看店裡來消費的客人，大部份都是男性居多，有健身的來補充蛋白質，很可以，聽說已經有客人，一周就來報到3次了，可見有多愛！

鬧彆牛土城店｜交通位置

鬧彆牛土城店位在土城廣興街的公園海社區，正對面就有收費停車場，門口也有機車停車格，搭乘捷運的話，最近的是亞東醫院捷運站，走過來要15分鐘的腳程～

    鬧彆牛-土城廣興店

  • 所在地址：新北市土城區廣興街71號

  • 營業時間：12:00-21:00

  • 電話： 02 8966 0676

鬧彆牛土城店｜用餐環境

鬧彆牛土城店用餐空間蠻寬敞的，桌距也夠，黑色調裸牆，帶點粗獷的美式工業風格～

最後方是自助吧區

鬧彆牛土城店｜自助吧

自助吧算是小而美，但麻雀雖小五臟俱全，該有的都有！

有涼拌小菜、 新鮮水果。

生菜沙拉

除了千島醬，還有花生粉和葡萄乾，也有沾水果的梅子粉。

飲料品，有紅茶、蜂蜜水、原萃茶飲，可樂、雪碧、蘋果汁、檸檬紅茶，熱飲有咖啡、拿鐵、牛奶、可可歐蕾等。

熟食部份今天是筍子。

牛排店一定要有的玉米濃湯！

燉牛腩

烤吐司區

提供4種抹醬，有香蒜、巧克力、花生醬、草莓醬。

炸物區，有甜不辣、花枝丸、薯條。

冰淇淋是杜老爺。

一旁有餅乾小點心可以搭配。

牛排醬有黑胡椒醬和磨菇醬。

牛排店基本的調味料都有。

所有餐具，刀叉、湯匙都自取～

鬧彆牛土城店｜菜單價格

鬧彆牛土城店的排餐，價位280元～430元，小朋友可以點兒童排餐，只要220元，單點沙拉吧120以上220元，90～120公分120元，另外也有加點的部份，用餐時間是70分鐘，不加收服務費唷！

鬧彆牛土城店｜餐點品嚐

厚切霜降豬排排餐都會先淋磨菇醬，厚切豬排，厚實鮮甜不柴，還蠻嫩口的，而且油花不膩，但如果表面煎恰一點更好！一樣是豬排，我覺得牛好吃土城延吉店的厚切梅花豬更勝一籌！

吃牛排我喜歡淋上黑胡椒醬，胡椒香氣還不錯，醬也不會很稀～配上我愛的細麵條，份量有飽足！

特製沙朗

因為有鐵盤我選了5分熟，但實際鐵盤送上來溫度沒有很高～

特製沙朗感覺有醃製過，有柔嫩的肉感，只是有些帶筋的部位，不太好咬，我個人是比較喜歡豬排！

生菜挺新鮮，餐前餐後都來一點，爽脆解膩！

涼拌小菜調味適中，表現都不錯～

燉牛腩肉質有點太柴，但調味還可以～

炸物還有溫度，沒有冷掉，也不會過於油膩～

筍子選得也不錯，不會太老！

烤吐司，每種抹醬都來一片！草莓有果肉唷，最愛香蒜夠濃郁！

花生醬和巧克力是兒子喜歡的！

餐後來個冰淇淋，結束這回合！冰淇淋搭配鹹餅乾，中和了甜味，還不錯吃吔～

220元就享自助吃到飽，加價60元就有排餐，而且還不收服務費，排餐也不錯吃，推薦給大家囉！

鬧彆牛-土城廣興店

所在地址：新北市土城區廣興街71號

營業時間：12:00-21:00

電話：02 8966 0676

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋 大台北美食 炸物 牛排 豬排 餅乾

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

一週能吃3次！樹林平價牛排館 220元起享自助吃到飽 還不收服務費

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 鬧彆牛 STEAK HOUSE是一家平價牛排館，總店在樹林，我今天到訪的是近期新開幕土城分店，每回去樹林阿姨家都會經過鬧彆牛樹林店，門口總是大排長龍，但一直

「櫻」在起跑點！台北賞櫻景點口袋名單

【旅奇傳媒/編輯部報導】 隨著春天腳步的臨近，臺北市區的櫻花正逐漸進入最美的花期，除了知名的陽明山和樂活公園，還有哪些地方可以輕鬆近距離賞櫻呢? 包括信義區市府周邊（市府北門側、松智公園、象山公園

沒想到陽明山還有這樣的祕境！運氣好或腳勤的人才能看得到的美景－小觀音山「5大最美展望點」

udn走跳旅遊／布魯 宜蘭礁溪的聖母山莊、三角崙山一帶因為大片的翠綠箭竹景觀，而有抹茶山的美稱。然而，台北市其實就有比抹茶山更抹茶的絕佳美景，就在陽明山的小觀音山。 小觀音山位於陽明山國家公園

濃郁「牡蠣湯頭」一口接一口！二屋牡蠣拉麵 引爆台北中山站美食熱潮

想品嚐濃厚牡蠣風味的拉麵嗎？位於台北大同區赤峰街的「二屋牡蠣拉麵」，以獨特的牡蠣豚骨湯頭成為中山站人氣排隊名店。這裡的湯頭以新鮮牡蠣與豚骨長時間熬煮，濃郁中帶有鮮美海洋氣息，入口滑順無負擔。搭配富有彈性的粗拉麵與軟嫩薄叉燒，完美展現風味層次，讓饕客一口接一口，湯都忍不住喝光。

新店地址曝光！台北車站最夯的「脆皮鮮奶甜甜圈」已搬新家啦

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 台北車站排隊美食「脆皮鮮奶甜甜圈台北店」，台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈搬家啦！原台北華陰街店面已停止營業，目前已搬遷至脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店，室內的新店面，已不用再

運將大哥最愛的深夜食堂！「葉家藥燉排骨」清香甘醇又暖胃 配全板橋最好吃的黏嘴魯肉飯有夠讚

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 葉家藥燉排骨是在地人激推的深夜食堂，尤其在天冷時節，喝一碗暖心又暖胃的藥膳湯，會讓人感到特別滿足！雖然主打藥燉排骨，但卻有著號稱全板橋最好吃的魯肉飯，還被網友喻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。