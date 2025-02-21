上百種自助吧美食吃到飽！三重「羽葉麻辣火鍋」挑高環境380個座位超寬敞 最低539元、升級899元爽吃和牛

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羽葉麻辣火鍋三重都會館是去年新開幕的三重火鍋吃到飽餐廳，羽葉的前身是千葉火鍋，但價位好像高一點，在食材部份也更豐富，挑高的用餐環境，座位有380席，相當寬敞，也不用擔心會一位難求！

10幾種火鍋湯底，539元起上百種自助吧食材無限吃到飽，另外還有升級套餐，澳洲和牛、天使大紅蝦、松阪豬、日本生干貝、牡蠣等頂級海鮮，只要899元＋10%，很划算吔！

羽葉麻辣火鍋三重都會館｜交通位置

羽葉麻辣火鍋三重都會館位於新北三重集賢路上，提供五處特約停車場資訊：

特約停車場「TIMES」

1.（星巴克旁)新北市三重區集賢路137號

2.（家樂福旁)新北市三重區五華街256號旁

3.（新北高中前方)新北市三重區三信路126號旁

4.（重陽橋士林方向往蘆洲方向）新北市三重區集賢路128號旁

5.（國稅局) 新北市三重區集賢路173號

羽葉麻辣火鍋三重都會館｜用餐環境

挑高的用餐空間，採光明亮，有380個座位，一點也不會壓迫感，有1，2樓，但大部份的食材都在一樓，2樓只有簡單的飲料、水果，如果有長輩、孩童同行，記得要預約一樓的位置，比較安全～

羽葉麻辣火鍋三重都會館｜吃到飽價格

羽葉麻辣火鍋三重都會館用餐價位：

成人價位(11歲以上/140CM以上)

平日(全日)：$539元

例假日(全日)：$639元

套餐式(和牛吃到飽)：$899元

兒童價(6-10歲/115～139CM)：$268元

敬老價75歲(含)以上：65折

【以上價位均加收10%清潔服務費】

幼兒價(2-5歲/65～114CM)：$100元清潔服務費

(敬老、兒童、幼兒皆須出示身分證明文件)

用餐時間：2小時(以第一位來賓入坐開始計時)

75歲（含以上）的長輩可享65折優惠（不含服務費）

羽葉麻辣火鍋三重都會館有10種免費湯底可選擇，特色湯底泰式冬陰功鍋要加價50元

羽葉麻辣火鍋三重都會館｜自助吧區

水果區

冷盤開胃菜

冷盤海鮮還算新鮮！

熟食炸物

鴨血豆腐沒入味，失敗。

燒賣區

壽司手捲區

烤物熱炒區

現切肉品區

有牛五花、梅花豬、板腱牛、精選羊4種。

除了羊肉沒拿，其他三種，板腱牛不推，肉太難咬，牛五花和梅花豬還行！

火鍋料區

副食區

飲料區

羽葉火鍋飲料選擇上相當豐富，但本身不是飲料控，所以對我沒有吸引力，我都只喝咖啡或無糖茶飲

甜點區

甜點選擇不多，沒有太大驚奇～

冰品區

不過羽葉火鍋的冰淇淋相當有誠意，有北海道、明治、哈根達斯，這不吃爆怎對得起自己！雖然有的不太好挖，但也要使出吃奶的力氣，跟它拚了

羽葉麻辣火鍋三重都會館｜餐後感想

我們這天是假日來訪，選得是一般價位，補餐速度還算OK，有些食材會有變化，所以沒事就巡一下，炸物偏少了點，小朋友就沒有很愛，整體來說，也是一間呷粗飽的吃到飽火鍋，如果想吃好一點，可以選升級版的899元，應該會好一些！

羽葉麻辣火鍋 三重都會館

地址：新北市三重區集賢路157號

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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