上百種自助吧美食吃到飽！三重「羽葉麻辣火鍋」挑高環境380個座位超寬敞 最低539元、升級899元爽吃和牛
udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐
羽葉麻辣火鍋三重都會館是去年新開幕的三重火鍋吃到飽餐廳，羽葉的前身是千葉火鍋，但價位好像高一點，在食材部份也更豐富，挑高的用餐環境，座位有380席，相當寬敞，也不用擔心會一位難求！
10幾種火鍋湯底，539元起上百種自助吧食材無限吃到飽，另外還有升級套餐，澳洲和牛、天使大紅蝦、松阪豬、日本生干貝、牡蠣等頂級海鮮，只要899元＋10%，很划算吔！
羽葉麻辣火鍋三重都會館｜交通位置
羽葉麻辣火鍋三重都會館位於新北三重集賢路上，提供五處特約停車場資訊：
特約停車場「TIMES」
1.（星巴克旁)新北市三重區集賢路137號
2.（家樂福旁)新北市三重區五華街256號旁
3.（新北高中前方)新北市三重區三信路126號旁
4.（重陽橋士林方向往蘆洲方向）新北市三重區集賢路128號旁
5.（國稅局) 新北市三重區集賢路173號
羽葉麻辣火鍋三重都會館｜用餐環境
挑高的用餐空間，採光明亮，有380個座位，一點也不會壓迫感，有1，2樓，但大部份的食材都在一樓，2樓只有簡單的飲料、水果，如果有長輩、孩童同行，記得要預約一樓的位置，比較安全～
羽葉麻辣火鍋三重都會館｜吃到飽價格
羽葉麻辣火鍋三重都會館用餐價位：
成人價位(11歲以上/140CM以上)
平日(全日)：$539元
例假日(全日)：$639元
套餐式(和牛吃到飽)：$899元
兒童價(6-10歲/115～139CM)：$268元
敬老價75歲(含)以上：65折
【以上價位均加收10%清潔服務費】
幼兒價(2-5歲/65～114CM)：$100元清潔服務費
(敬老、兒童、幼兒皆須出示身分證明文件)
用餐時間：2小時(以第一位來賓入坐開始計時)
75歲（含以上）的長輩可享65折優惠（不含服務費）
羽葉麻辣火鍋三重都會館有10種免費湯底可選擇，特色湯底泰式冬陰功鍋要加價50元
羽葉麻辣火鍋三重都會館｜自助吧區
水果區
冷盤開胃菜
冷盤海鮮還算新鮮！
熟食炸物區
鴨血豆腐沒入味，失敗。
燒賣區
壽司手捲區
烤物熱炒區
現切肉品區
有牛五花、梅花豬、板腱牛、精選羊4種。
除了羊肉沒拿，其他三種，板腱牛不推，肉太難咬，牛五花和梅花豬還行！
火鍋料區
副食區
飲料區
羽葉火鍋飲料選擇上相當豐富，但本身不是飲料控，所以對我沒有吸引力，我都只喝咖啡或無糖茶飲
甜點區
甜點選擇不多，沒有太大驚奇～
冰品區
不過羽葉火鍋的冰淇淋相當有誠意，有北海道、明治、哈根達斯，這不吃爆怎對得起自己！雖然有的不太好挖，但也要使出吃奶的力氣，跟它拚了
羽葉麻辣火鍋三重都會館｜餐後感想
我們這天是假日來訪，選得是一般價位，補餐速度還算OK，有些食材會有變化，所以沒事就巡一下，炸物偏少了點，小朋友就沒有很愛，整體來說，也是一間呷粗飽的吃到飽火鍋，如果想吃好一點，可以選升級版的899元，應該會好一些！
羽葉麻辣火鍋 三重都會館
地址：新北市三重區集賢路157號
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