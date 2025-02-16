新店地址曝光！台北車站最夯的「脆皮鮮奶甜甜圈」已搬新家啦

台北車站排隊美食「脆皮鮮奶甜甜圈台北店」，台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈搬家啦！原台北華陰街店面已停止營業，目前已搬遷至脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店，室內的新店面，已不用再日曬雨淋，少了北車的觀光客來排隊，也更好買囉！

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店｜交通位置

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店，隱藏在東區的住宅區裡，搭乘捷運至忠孝復興站2號出口走過來，經過新光三越後，第一個路口左轉，在全家和美心藥局中間有一道長廊，走進去就會看到脆皮鮮奶甜甜圈的指標，跟著走就會看到了！

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店地址：台北市大安區忠孝東路三段216巷3弄12號電話：0958-900-138

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店因為在騎樓裡，所以排隊的客人可以不用吹風日曬～

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店｜用餐環境

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店因為今天人潮太熱烈排到外面來，不然其實有多了可以吹冷氣的空間唷！

另還有附設立食區

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店的人氣商品，不包餡的鮮奶甜甜圈，只有一種口味～

販售包餡的出爐時間

採購規則

店家有告示牌，要買之前先看清楚採購規則～

每天的營業時間 11:00-19:15，最後一鍋出爐, 售完為止

原味招牌最好吃,會大量提供任何口味, 售價皆為 25 元

包餡出爐11:30、14:00、16:00，請依序購買叫號

其他時間,包餡沒有就沒了(別再點了.快被問瘋了)

原味招牌 30 個以上，可以事前2小時以上電話預約

50個以上一天前,可以電話限定預約外送, 訂單滿就無法接

離開現場請重新排隊

不接受寄放及等一 下来拿

包裝袋上有電話及包餡口味，不另行提名片，購買時需要可以索取

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店｜菜單價格

除了招牌脆皮鮮奶甜甜圈，其他都是包餡的，蛋奶素-奶油奶酥、起司，鹹味-咖哩、酸菜、起司，素食-紅豆、芋頭、地瓜、花生、巧克力，全都是均一價25元，這價格真的親民又實惠！

脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店｜餐點品嚐

買6個會附提袋，不然就要自備袋子或自費買袋子～

拿到手上的時候還是燙的，在路邊就直接嗑起來了！他們家的甜甜圈跟一般圓圓鼓鼓的甜甜圈長得不一樣，是不規則形狀，有點其貌不揚。

一般市售的甜甜圈，是滿滿糖粉，冷掉還會反潮出油，口感會差很多，脆皮鮮奶甜甜圈外頭裹得不是單純糖粉，感覺像似奶粉，乾爽不油膩，帶有一股奶香味，是我吃過口感的最酥脆的，剛炸好熱呼呼的，外脆內軟，搭配外層的奶粉+糖粉，整體不會到太甜，咬下去外皮會聽清脆的卡滋聲，裡面麵體是蓬鬆柔軟的，濕潤多層次口感，真的讓人吃過就愛上！現吃最酥脆最好吃，冷掉口感變稍微偏有嚼勁，但外層還是依舊酥脆，帶回家小朋友也是吃得津津有味呀～

沒想到其貌不揚的甜甜圈，口感如此讓人驚豔，一吃就愛上，脆皮鮮奶甜甜圈忠孝店多了可遮風避雨，確實好許多，而且目前這邊觀光客比較少，會少了一些人來排隊啦～

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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