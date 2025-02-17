沒想到陽明山還有這樣的祕境！運氣好或腳勤的人才能看得到的美景－小觀音山「5大最美展望點」

宜蘭礁溪的聖母山莊、三角崙山一帶因為大片的翠綠箭竹景觀，而有抹茶山的美稱。然而，台北市其實就有比抹茶山更抹茶的絕佳美景，就在陽明山的小觀音山。

小觀音山位於陽明山國家公園的鹿角坑生態保護區內，共有8座山峰，其中有5個地點都有極佳的展望，除了南望台北市區櫛比鱗次的大樓市容，北觀金山地區的台地海岸，最令人稱道的，就是小觀音山本身與大屯山連綿不絕的箭竹草坡所構成的抹茶山景觀，如果礁溪抹茶山是中杯抹茶，那小觀音山就是澎湃磅礡的特大杯了。

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陽明山小觀音山資訊小觀音山西峰，海拔1043公尺，土調局圖根點小觀音山西西峰，海拔1056公尺清風崙，海拔898公尺小觀音山西北峰，海拔892公尺小觀音山北北峰，海拔1049公尺菜頭崙，海拔1039公尺，土調局圖根點小觀音山北峰，海拔1058公尺小觀音山，海拔1079公尺，北市三角點48大O形路線資訊：鞍部停車場--山之家遺址--小觀音山西峰--小觀音山西西峰--清風崙--小觀音山西北峰--小觀音山北北峰--菜頭崙--小觀音山北峰--小觀音山--山之家--鞍部停車場。大O形合計7.2K，累計爬升及下降657公尺，含休息拍照午餐約需6~7小時。小O形路線資訊：鞍部停車場--山之家遺址--小觀音山西峰--小觀音山西西峰--訊號站--小觀音山--山之家--鞍部停車場。小大O形合計5.2K，累計爬升及下降308公尺，含休息拍照約需2~3小時。交通資訊：自行開車導航陽明山鞍部停車場，或於陽明山公車總站搭乘108、108區路線公車，於鞍部站下車。入園申請：小觀音山區屬於陽明山國家公園的鹿角坑生態保護區，必須於前往之前3天(含假日)至30天，至陽明山管理處申請，申請時需先註冊。平日每天開放60人，假日每天開放100人。按此前往註冊或申請。

布魯分享在健行筆記網站的gpx路線圖，歡迎前往觀看下載。

西峰展望點：西峰展望點位於小觀音山西峰往小觀音山訊號站步道下切處，可以看到多家公司訊號站的鐵塔，以及由主峰連綿不絕而來的箭竹草坡，草坡面積比礁溪抹茶山還大，更具有氣勢。

西峰展望點望向主峰的抹茶美景。

西峰展週望點望向西西峰，還是不間斷的抹茶。

西西峰展望點：西西峰展望點位於西西峰之前的大石堆與西西峰頂，景觀與西峰展望點類似，但抹茶範圍更延伸到清風崙，抹茶控的朋友們會視喝到飽，十分滿足。

由西西峰前的展望點大石堆，也可以看到小觀音山訊號站的眾鐵塔們，像插在抹茶杯上的肉桂棒。

西西峰展望點望向清風崙，抹茶的顏色更鮮翠。

清風崙展望點：清風崙展望點包含西西峰下清風崙前、清風崙山頂，此處海拔雖不到一千公尺，卻有二千公尺中級山的展望氣勢，除了可以與小觀音山群峰對望，還可以綜覽陽明山以北的眾山嶺，甚至還可以望見北海岸。

下清風崙前向北望北海岸眾山嶺，連雲層都在腳下。

向南望則是小觀音山群峰的層巒疊翠。

清風崙下的神勇坡北望，也是一幕好景。

西北峰展望點：小觀音山西北峰是一個突出的山頭，擁有近360度的展望，望向小觀音主峰，像一大片刺繡的翠綠屏風橫架在面前，十分養眼。

西北峰頂北望小觀音山整片山坡塗滿了抹茶。

向北望是金山地區及北海岸。

主峰展望點：主峰展望點包含訊號站旁的水泥平台，及主峰頂旁的小平台，兩者視角接近，但後者的景觀更是整個小觀音山區之冠。可以由百拉卡山凹望出台北盆地，向東的大部分的視角則由塗滿抹茶的大屯山區填滿，還可以看到小油坑的硫磺口，是最最不能錯過的極致美景。

小觀音山頂旁的小平台，擁有全區最佳展望。

第4次登上小觀音山，在雲層大闔大開之下，布魯終於看到久盼的小觀音山極致美景。

小觀音山雖然山名有"小"字，和有"大"字的大屯山對望，氣勢完全不下於大屯山。

整座大屯山箭竹坡的抹茶，完全把宜蘭抹茶山比下去了。

小油坑硫磺口和遊客中心、停車場，也在展望之中。

180度展望的最右側，小觀音山訊號站的眾訊號塔，成了小觀音山的地標。

視線越過翠綠的樹林，竟然可清晰看見基隆河和淡水河蜿蜒在高樓櫛比鱗次的台北市區。

小觀音山頂展望點向東北下瞰，是鹿角坑生態保護區的楓林瀑布區。

由訊號站水泥平台望向大屯山，角度稍有不同，景觀仍然絕佳。

訊號站旁的水泥平台展望也很好，前方的陽明山公園到後方的台北市區都映入眼簾。近觀遠眺，小觀音山的展望美景太令人心曠神怡了。

後記：布魯因為好友極力推薦小觀音山美景，2024年5月中申請小觀音大Ｏ形入山，走完大Ｏ看到前四大美景，卻不見看往大屯山的最佳抹茶景觀，下山後以手機詢問好友，好友說在小觀音山西西峰，布魯一聽自己錯過美景而十分扼腕，所以立馬再度衝上小觀音山西西峰，結果仍然遍尋不著。請教在場的山友，才知道這大屯山抹茶美景在小觀音山主峰，於是又繼續奔往主峰，結果主峰整個籠罩在大霧中，失望之餘還是走再完了一個小Ｏ形，同一天大小Ｏ都走，大概只有癡心人才會做出這樣的傻事。不過仍然沒有看到小觀音山望大屯山角度的抹茶絕景。

一個月後，布魯再度申請小觀音山入園，心想早晨上山比較有機會可以看到，結果還是摃了大龜。心有不甘之下，下午看天氣轉好再度上山，終於在小觀音山主峰展望點看到極致的美景，布魯興奮得忍不住大叫出來。運氣不夠好的人，只好稍微腳勤了。

布魯分享在健行筆記網站的gpx路線圖，這個小O比陽管處規劃的小Ｏ形略小一些，一併提供給有興趣的好友，歡迎前往觀看下載。

陽明山小觀音山資訊

小觀音山西峰，海拔1043公尺，土調局圖根點

小觀音山西西峰，海拔1056公尺

清風崙，海拔898公尺

小觀音山西北峰，海拔892公尺

小觀音山北北峰，海拔1049公尺

菜頭崙，海拔1039公尺，土調局圖根點

小觀音山北峰，海拔1058公尺

小觀音山，海拔1079公尺，北市三角點48

大O形路線資訊：鞍部停車場--山之家遺址--小觀音山西峰--小觀音山西西峰--清風崙--小觀音山西北峰--小觀音山北北峰--菜頭崙--小觀音山北峰--小觀音山--山之家--鞍部停車場。大O形合計7.2K，累計爬升及下降657公尺，含休息拍照午餐約需6~7小時。

小O形路線資訊：鞍部停車場--山之家遺址--小觀音山西峰--小觀音山西西峰--訊號站--小觀音山--山之家--鞍部停車場。小大O形合計5.2K，累計爬升及下降308公尺，含休息拍照約需2~3小時。

交通資訊：自行開車導航陽明山鞍部停車場，或於陽明山公車總站搭乘108、108區路線公車，於鞍部站下車。

入園申請：小觀音山區屬於陽明山國家公園的鹿角坑生態保護區，必須於前往之前3天(含假日)至30天，至陽明山管理處申請，申請時需先註冊。平日每天開放60人，假日每天開放100人。按此前往註冊或申請。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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