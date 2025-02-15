「康普茶手搖飲」正夯！KURE8南港店盛大開幕，身分證對中免費喝，還有買一送一優惠快搶

康普茶手搖飲來了！為慶祝南港店盛大開幕，「KURE8」特別推出超值優惠！即日起至2月16日，凡是身分證字號中包含一個「8」，即可免費兌換一杯大杯飲料；若有兩個「8」以上，更可升級特大杯！機會難得，快邀親朋好友一起來試試手氣。

圖／取自KURE8臉書粉絲團

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即使身分證字號中沒有「8」也不用擔心！只要在Google評論中留下你的體驗心得，即可享受買一送一優惠，活動期間為2月10日至2月28日。需注意的是，買一送一的飲品甜度和冰塊需相同，讓你與好友一起暢飲無負擔。

圖／取自KURE8臉書粉絲團

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KURE8以「康普茶」為核心，主打富含益生菌的健康酸甜氣泡飲品。其中，得獎人氣飲品「茉茉百香」以康普茶的酸甜氣泡感結合茉莉花香與百香果香氣，層次豐富；「莓莓白桃」則帶來酸甜交織的清新口感，深受顧客喜愛。4款基本款康普茶系列，無論新手或老饕都能找到心頭好。快來KURE8南港店體驗健康又美味的康普茶，並把握開幕期間的超值優惠，盡情暢飲吧。

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