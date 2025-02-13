「必比登美食」原址重開！ 「雙月食品社」青島創始店全面升級 連3天免費送油飯

曾連續7年獲得必比登美推薦，位於北市中正區青島東路的「雙月食品社」，青島創始店因店面設備老舊，去年遭爆外送餐點有蟑螂後，立即決定閉店歇業，引發饕客不捨。

圖／雙月食品社 提供

業者經4個月評估後，決定打掉老店重開，訂於2/13日重新開業，更祭出限期3天免費贈送油飯活動，希望能重拾顧客信心！

創立於2010年的「雙月食品社」，經過12年的「青島創始店」自去年10月因希望對消費者負責，更因店面老舊決定閉店，經過許多老顧客敲碗表達期待再回老店用餐，業者最終決定耗資千萬、整間門市打掉重新整修，廚房設備也全新升級，確保每一道料理都能符合最高食安標準！

圖／雙月食品社 提供

圖／雙月食品社 提供

為慶祝雙月食品社青島創始店正式回歸，祭出開幕活動回饋消費者，自2/13至2/15連三天，來店即可免費品嚐「雙月經典油飯」，每日限量上午、下午各120碗，每人限領一碗，直到送完為止。