早春賞花去！ 新北河濱粉嫩花顏 「新店陽光運動公園」河津櫻綻放

朵朵櫻花和園區綠地相互呼應。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春意漸濃，位處新北市新店陽光運動公園的河津櫻已陸續綻放，朵朵粉嫩櫻花點綴在枝頭，當悠閒漫步公園櫻花步道，映入眼簾的滿是粉嫩花朵與公園綠地交織出繽紛鮮活的對比色彩，透出早春的氣息，更令人期待的是，朵朵精緻的花苞亦蓄勢待發等待綻放，市民朋友不妨把握時節前來賞花。

▲和朋友一同賞櫻拍照。 圖：新北市政府水利局／提供

河津櫻來自日本伊豆半島河津町，是由大島櫻與緋寒櫻所自然混交，為日本櫻花中較早開花的品種，特徵為花朵碩大且呈粉紅色。目前園區河津櫻已綻放約6成，預計最佳賞櫻期於2月上旬至3月上旬，一字排開的櫻花樹沿著陽光運動公園步道綻放，粉嫩花朵、綠地與藍天相互呼應，交織、相融成一幅春季限定的夢幻景緻。

▲期間限定的春日櫻花回憶。 圖：新北市政府水利局／提供

前往賞櫻之餘，也歡迎闔家一同探索陽光運動公園豐富、有趣且多樣的休憩設施，園區腹地寬廣占地約20公頃，設有直排輪競速場、沙灘排球場、足球場和共融兒童遊戲場等遊憩空間，相信不論是騎著自行車穿梭園區風光，或是穿梭在「陽光綠洲」兒童遊戲場嬉戲玩耍，都是大台北地區假日休憩的最佳選擇。

▲嬌嫩夢幻的河津櫻。 圖：新北市政府水利局／提供

新北市政府高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，陽光運動公園為新店溪流域重要特色河濱公園，無論是搭乘大眾運輸工具或是自行開車前往皆相當便利。喜愛賞櫻的民眾近期可留意天氣變化，把握最佳觀賞時機，和家人朋友一同漫步於陽光運動公園，共賞春日櫻花美景。可搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站，沿環河路人行道步行至湯泉陸橋即可連接陽光橋到達陽光運動公園。

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