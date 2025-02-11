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台北東區新亮點！「しゃぶ信玄」個人壽喜燒登場，最低190元起，小菜無限供應

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專
圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專

台北東區火鍋市場再添話題新店！由知名燒肉品牌「路易奇」創辦人武俊傑推出的全新個人鍋物品牌「しゃぶ信玄」，去年年底正式進駐台北美食戰區，為壽喜燒愛好者帶來全新選擇。店內主打個人式日式火鍋，最低190元即可享受正宗關東風壽喜燒，還能無限量享用多款精選小菜，讓顧客在等待鍋物燉煮時，也能先大快朵頤。

圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專
圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專

「しゃぶ信玄」提供壽喜燒、成吉思汗鍋與昆布鍋三款湯底選擇，其中壽喜燒以特製醬汁調配，鹹香濃郁且層次分明，還可加價40元升級泡泡醬汁，讓肉片口感更滑順。餐點設計上，不僅有經典菜盤，還能選擇不點菜盤、專攻肉品的自由搭配方案，滿足不同客群需求。無論是一人獨享或三五好友聚會，都能找到最適合的用餐方式。

圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專
圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專

餐廳地點鄰近捷運忠孝復興站，步行約7分鐘即可抵達。裝潢風格以簡約日式設計為主，搭配溫暖燈光，營造舒適的用餐氛圍。特別設置的吧台區，讓單人用餐也能自在享受壽喜燒的樂趣，而四人座位則適合家庭、朋友或情侶共享美食。熱愛壽喜燒的饕客，不妨來「しゃぶ信玄」體驗正宗日式個人鍋的魅力！

圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專
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圖／取自「しゃぶ信玄」臉書粉專
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台北東區 壽喜燒 忠孝復興站 火鍋 燒肉

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