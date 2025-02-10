新店人衝！能輕鬆走到的「山林秘境」變身粉紅限定版 免門票入園即達「夢幻粉櫻美景」還能吸收山林芬多精
新店人衝！浪漫櫻花相繼盛放，位於安坑塗潭山上的「二叭子植物園」再度迎來粉嫩新裝，春天限定的「粉紅版身林美景」亮眼登場，吸引許多追花者朝聖開拍。
又到了賞櫻的季節！新店「二叭子植物園」有「安坑綠寶石」的美名，總面積約150公頃。近日園內的粉嫩櫻花爭相盛開，與翠綠山林相襯格外美麗，步行在親民的步道上，在悠閒賞櫻的同時，還能吸收山林的芬多精、欣賞自然山景，不時還能看到可愛貓貓與藍鵲的身影，更是免門票即可輕鬆抵達的城市秘境。
值得一提的是，由於近期氣候不定，現場花況會隨天氣影響而有所差異，欲前往賞櫻建議即早安排行程喔。
二叭子植物園 交通資訊
【大眾交通】搭乘安坑輕軌至「耕莘安康院區站」轉乘839路公車或在「台北小城站」轉乘安坑1線接駁專車，約10-15分鐘即能抵達
【自行開車】導航：新北市新店區雙城路279號（二叭子植物園）
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