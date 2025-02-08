新春遊新北4大老街！ 廟宇踩點祈福求好運 多元美食景點一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市精選六大熱門景點，在新春期間邀請民眾祈福迎新、逛老街品美食，讓大家在濃厚的年節氛圍中，感受傳統文化與地道美味的雙重魅力！新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示，新春期間是祈福迎新的最佳時機，新北市擁有豐富的文化資源與多元的美食景點，無論是祈求好運、品嚐美食或是散步逛街，都能滿足不同民眾的需求，誠摯邀請大家一起來新北感受濃濃年味！

北台灣24小時開放參觀祈福、求財最旺的土地公廟中和烘爐地。 圖：新北市政府／提供

中和烘爐地及樂華夜市、華新街

北台灣最旺的祈福勝地－中和烘爐地，主祀土地公與財神爺，是求財、求平安的絕佳選擇。參拜後，附近的樂華夜市提供地瓜球、麻辣臭豆腐等經典小吃，而華新街（緬甸街）的印度烤餅與香辣河粉等異國美食，則讓旅途更加多元豐富。

▲林家花園已登錄為宅第類國定古蹟，江南庭園的風格是台灣古式庭園的代表。 圖：新北市政府／提供

板橋慈惠宮及林家花園

板橋慈惠宮以祈求安太歲、求姻緣與求財聞名，是春節期間人潮絡繹不絕的祈福熱點。參拜後，不妨前往鄰近的林家花園，欣賞古色古香的庭園建築，並享用附近的小吃，如魷魚羹、泡菜臭豆腐等，感受身心靈的全然放鬆。

石碇五路財神廟及石碇老街

石碇五路財神廟春節期間香火鼎盛，吸引大批信眾求財運。參拜後，可前往石碇老街漫步，享用客家擂茶、手工麻糬等傳統美味，或挑選特色伴手禮，為旅程增添趣味。

▲三峽老街上充滿古典氣息的巴洛克式牌樓。 圖：新北市政府／提供

三峽老街

三峽老街以紅磚拱廊與巴洛克建築展現懷舊風情，步行其中，彷彿穿越時光回到日據時期。來到這裡，金牛角、豬血糕與古早味豆花是不可錯過的地道美食，而街道兩旁的文創商品店鋪更為老街增添了現代藝術的氣息，讓人流連忘返。

深坑老街

深坑老街因豆腐聞名全台，各式臭豆腐、炭烤豆腐，甚至炭烤雞屁股，都令人垂涎欲滴。古樸的街景與香氣四溢的小吃攤，讓這裡成為祈福後放鬆身心的理想地點。

▲金山老街是觀光客們來到金山品嘗美食的最佳首選。 圖：新北市政府／提供

金山老街

金山老街匯聚了北海岸最地道的美味，從香濃的螃蟹粥、拔絲地瓜到人氣金包里鴨肉，每一口都充滿濃濃的在地風情。此外，老街販售的新鮮漁產，更是年節家宴的首選。

到新北旅遊不僅可以祈求平安好運，還能享受多樣的老街美食與悠閒氛圍，是迎接嶄新一年的最佳選擇！

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