基隆慶元宵！「蛇來運轉」小提燈2月8日起發放

【旅奇傳媒/編輯部報導】金蛇獻瑞慶元宵，基隆市文化觀光局推出象徵“財富圓滿、好運盈門”的「蛇來運轉」小提燈，將於02/08（六）起於基隆市旅遊服務中心限量發放，送完為止。

基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，蛇在傳統文化中象徵智慧、靈活與財富，今年特別推出「蛇來運轉」小提燈，土地公手捧金元寶，矗立於盤繞成聚寶盆的青蛇之上，整體造型洋溢祥瑞之氣，傳遞「金蛇獻瑞、財福雙至」的美好祝願。

小提燈採用多功能設計，不僅可以手提，還能作為桌上擺飾，實用又美觀，簡單易懂的組裝方式，特別適合親子一起動手DIY，共同享受手作樂趣。局長江亭玫也誠摯祈願大家在新的一年「蛇來運轉，好事不斷！」。

▲過港幼稚園小朋友提燈祝賀新年快樂。 圖：基隆市文化觀光局／提供

▲過港幼稚園小朋友提燈祝賀蛇麼都好。 圖：基隆市文化觀光局／提供

江局長表示，元宵節是重要的傳統節慶，燈籠象徵著闔家團圓、事業興旺和圓滿富貴，更是年節中不可或缺的一部分。為了讓大家感受元宵節的熱鬧氣氛，基隆市文化觀光局配合2025金蛇年推出祥瑞喜氣的「蛇來運轉」小提燈，十分值得收藏。

小提燈自02/08 14:00開始至02/12於基隆市旅遊服務中心現場發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局」FB粉絲專頁按讚並分享活動貼文就可免費索取，現場500份送完為止。 江亭玫局長誠摯邀請大家領取「蛇來運轉」小提燈後，繼續探索這座充滿百年歷史與文化魅力的城市。

2024年，基隆市以「基隆一百 迎繽萬千」為主題，來慶祝基隆設市滿100年的時刻，特別推出「基隆一百碗美食地圖」，來到基隆，可以輕鬆地跟著這張「美食地圖」探索基隆的地標美食與隱藏佳餚，我們相信無論是本地居民還是外地遊客，都能夠在這座城市找到屬於自己喜愛的基隆味。

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