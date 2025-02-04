巴黎奧運同款「紫色田徑場」！新北人動起來 全台最美「彩虹階梯+浪漫紫跑道」要朝聖
全台最美體育場！板橋體育場跑道換新色，迎來超吸睛的「巴黎奧運紫色田徑場」，嶄新紫色浪漫度爆表，光是看到照片都會令人驚呼「也太美了吧」、「幸福的新北市」。
巴黎奧運同款「紫色田徑場」在板橋！板橋體育場以夢幻彩虹階梯成為IG打卡熱點，經過半年整修，跑道換上嶄新紫色超浪漫，晉身全台首座國際認證標準400公尺的紫色跑道，被不少網友讚「全台最閃亮的運動場」、「終於我們也有紫色跑道了」、「有動力跑起來」。
而紫色跑道除能在電視轉播畫面中更凸顯運動員身影外，柔和紫調也對觀眾視覺感受更友好。衝一波板橋，打卡最美跑道順便動起來。
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