2025台北國際書展登場！「閱讀異世界」7大展區公開，入場券直接折抵消費

第33屆台北國際書展將於2025年2月4日至9日在台北世貿一館盛大舉行，今年以充滿想像力的主題「閱讀異世界」迎接書迷們的到來！特別邀請義大利擔任主題國，規劃7大特色展區、8大主題館，從文學、童書、動漫輕小說到數位出版應有盡有，還首創「名人推薦書展」，以及二樓免費入場的「夢想沙龍」，帶領大家一同探索閱讀的無限可能。

圖／取自台北國際書展粉絲專頁

好康消息不間斷！18歲以下學生、持文化幣的青年、長途搭車前來的朋友皆可免費入場，還有限定好禮和現場抽獎活動等你來挑戰。而2月4日至2月8日購票入場者，更能獲得「門票全額抵用金券」，可在書展現場直接折抵消費，最高可抵用150元，讓你買書省荷包，閱讀更暢快！

圖／取自台北國際書展粉絲專頁

今年書展打造多元展區，包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、數位出版及學習區、文學公民書區、外文書區與國際書區，滿足各年齡層與閱讀偏好的書迷。此外，台灣漫畫館、AI數位主題館、互動童書館等也將帶來耳目一新的閱讀體驗，無論你是紙本愛好者還是數位閱讀迷，都能在此找到屬於自己的閱讀天地。

圖／取自台北國際書展粉絲專頁

想知道「閱讀異世界」的奇幻大門將通往何處？快來2025台北國際書展親自解密！展期從2月4日至9日，平日10:00至18:00，週五、六延長至晚間10點，讓你盡情徜徉在書海中。新年開工第一站，就來書展尋找你的閱讀冒險吧！