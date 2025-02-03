快訊

S媽沉痛發聲「要帶熙媛回家」 拜託外界幫忙完成大S這心願

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

相約浪漫竹子湖！賞海芋純白花海 品嘗野菜美食

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
此時正是到台北市竹子湖休閒農業區（海芋園區）拍攝美圖的最佳時機。　圖：台北市政府產業發展局／提供
此時正是到台北市竹子湖休閒農業區（海芋園區）拍攝美圖的最佳時機。　圖：台北市政府產業發展局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北不僅擁有繁華的城市風貌，更隱藏著繽紛的自然景色與觸動心靈的魅力，即將收假，不妨就到陽明山竹子湖走春吧！這裡的自然美景與在地風情，會為您帶來與眾不同的春節體驗，探索自然與文化的療癒之旅。

▲台北市竹子湖休閒農業區（海芋園區）。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲台北市竹子湖休閒農業區（海芋園區）。　圖：台北市政府產業發展局／提供

每年春天，陽明山花季以櫻花、杜鵑與茶花爭奇鬥豔聞名，而竹子湖的海芋更是焦點。許多人不知道，其實海芋的花期從每年12月冬季就已悄然開始。然而，冬季的海芋往往顯得低調而乾皺，它需要度過漫長寒冬後，才能在春天綻放出純淨的典雅之美。

▲白石森活休閒農場園區導覽。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲白石森活休閒農場園區導覽。　圖：台北市政府產業發展局／提供

而這純白的花朵背後，蘊藏著農民們的辛勤付出。竹子湖的海芋花農，多是60至80歲的長者。他們每天清晨起床，悉心照料花田，包括檢查水源、施肥、除草與捕捉害蟲，才孕育出海芋的純白與繡球的華麗。這些花朵不僅象徵自然的美，更是農民汗水與堅毅的象徵。

▲梅居休閒農場田媽媽餐廳。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲梅居休閒農場田媽媽餐廳。　圖：台北市政府產業發展局／提供

除了花卉，竹子湖的美食也是春節假期的一大亮點！無論是鮮嫩多汁的白斬雞、甘甜可口的地瓜湯，還是當地自種的高山蔬菜與野菜，都值得您一試。這些在地農產的逐漸發展，不僅穩定了當地產業，還吸引了超過30位青年農民返鄉投入，希望帶給每一位來訪者驚喜與感動。區內更有多條步道，無論您是個人、親子還是團體，都能找到適合的選擇：頂湖環狀步道全程無障礙設施，適合輪椅通行，沿溪賞花遠眺著小油坑。海芋環狀步道欣賞海芋初開之美，品一杯午後香醇咖啡，享受靜謐的時光。青楓步道：沉浸在青楓林間，來一場屬於自己的文青之旅。

▲杏花林入口處櫻花盛開。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲杏花林入口處櫻花盛開。　圖：台北市政府產業發展局／提供

竹子湖的氣候獨具特色，彷彿擁有一條無形的氣流分界線。從陽明山仰德大道轉進竹子湖產業道路時，天氣的驟變便是一大特色。無論是朗朗晴空還是綿綿細雨，都在此劃出一片獨特的天氣與風情。得益於這樣的微氣候，竹子湖歷經日據時期的蓬萊米種植、光復後的高麗菜產業，再到如今的海芋與繡球花田，始終維持著屬於自己的產業與性格。

▲純白的花朵背後，蘊藏著農民們的辛勤付出。　圖：台北市政府產業發展局／提供
▲純白的花朵背後，蘊藏著農民們的辛勤付出。　圖：台北市政府產業發展局／提供

來竹子湖親近自然，享受美食與美景，讓您的身心都得到徹底的療癒，為新的一年注入滿滿能量。期待在這片純淨的山林中，與您共享美好的時光！想知道台北更多好吃好玩的好所在？可於「台北市政府產業發展局」官網或臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 海芋 陽明山

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

蔡英文初三攜愛犬爬陽明山 遭飛撲有如「年獸攻擊」

2025出國新地點！ 馬來西亞「古晉自由行」 美食林立、中文溝通無壓力 住宿還超便宜

來箱根不能錯過這些餐廳與小吃！箱根必吃美食、伴手禮9選！(下)

春節走春！台中西屯6公頃「賞花秘境」3特色曝光

相關新聞

相約浪漫竹子湖！賞海芋純白花海 品嘗野菜美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北不僅擁有繁華的城市風貌，更隱藏著繽紛的自然景色與觸動心靈的魅力，即將收假，不妨就到陽明山竹子湖走春吧！這裡的自然美景與在地風情，會為您帶來與眾不同的春節體驗，探索自然與文化

浪漫情人節！新北大都會公園辰光橋 夜間「情繫辰光」光雕提前開展

【旅奇傳媒/編輯部報導】星光繚繞，愛意滿橋，西洋情人節即將到來，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）今年以「情繫辰光」為主題，結合復古與現代元素，在新北大都會公園辰光橋上打造夢幻光雕燈飾，為情人們

走前衛金屬風！北部新地標「新北市美術館」這日正式開館　開箱亮點搶先看

新北人抄筆記！位於新北鶯歌的「新北市美術館」正式開館日確定，預計於4月下旬盛大揭幕，邀請民眾一探結合文化、創意與自然的新地標。

搬家後依舊好喝！台北最愛「四神湯」 清爽甘甜，有多種部位可選

udn走跳美食／水晶 原本在南昌路夜市的「劉記四神湯」搬家了，搬家後座位變得更好，不過環境更好，味道一樣好，多種豬內臟們可選，而且口感嫩度新鮮度無法挑惕，台北最愛四神湯依舊是這家！ 劉

無限續麵不怕吃不飽！「高CP值拉麵」最便宜只要155元　單點甜品30元吃到飽

udn走跳美食／Irene 坊間有多間牛肉麵提供豆漿或是甜品吃到飽，沒想到拉麵也有甜品吃到飽的模式！目前有多家分店的何家拉麵 甜品吃到飽，不僅提供無限續麵，甜品只要30元就讓你吃到飽，超高CP值

海中飛行巨星　全台第一尾「大型鬼蝠魟」真身翱翔海科館

身體扁平寬大，鰭像翅膀一樣寬，能像飛行中的鳥類一樣沿著洋流飛翔，成為海洋中最優雅的動物之一，又被形容為海中的「飛行魔毯」，世界最大的魟魚－鬼蝠魟，即日起即現身在在海科館5樓，讓大小朋友可近距離到海科館認識與觀賞這位海洋空中芭蕾巨星！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。