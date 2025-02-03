相約浪漫竹子湖！賞海芋純白花海 品嘗野菜美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北不僅擁有繁華的城市風貌，更隱藏著繽紛的自然景色與觸動心靈的魅力，即將收假，不妨就到陽明山竹子湖走春吧！這裡的自然美景與在地風情，會為您帶來與眾不同的春節體驗，探索自然與文化的療癒之旅。

▲台北市竹子湖休閒農業區（海芋園區）。 圖：台北市政府產業發展局／提供

每年春天，陽明山花季以櫻花、杜鵑與茶花爭奇鬥豔聞名，而竹子湖的海芋更是焦點。許多人不知道，其實海芋的花期從每年12月冬季就已悄然開始。然而，冬季的海芋往往顯得低調而乾皺，它需要度過漫長寒冬後，才能在春天綻放出純淨的典雅之美。

▲白石森活休閒農場園區導覽。 圖：台北市政府產業發展局／提供

而這純白的花朵背後，蘊藏著農民們的辛勤付出。竹子湖的海芋花農，多是60至80歲的長者。他們每天清晨起床，悉心照料花田，包括檢查水源、施肥、除草與捕捉害蟲，才孕育出海芋的純白與繡球的華麗。這些花朵不僅象徵自然的美，更是農民汗水與堅毅的象徵。

▲梅居休閒農場田媽媽餐廳。 圖：台北市政府產業發展局／提供

除了花卉，竹子湖的美食也是春節假期的一大亮點！無論是鮮嫩多汁的白斬雞、甘甜可口的地瓜湯，還是當地自種的高山蔬菜與野菜，都值得您一試。這些在地農產的逐漸發展，不僅穩定了當地產業，還吸引了超過30位青年農民返鄉投入，希望帶給每一位來訪者驚喜與感動。區內更有多條步道，無論您是個人、親子還是團體，都能找到適合的選擇：頂湖環狀步道全程無障礙設施，適合輪椅通行，沿溪賞花遠眺著小油坑。海芋環狀步道欣賞海芋初開之美，品一杯午後香醇咖啡，享受靜謐的時光。青楓步道：沉浸在青楓林間，來一場屬於自己的文青之旅。

▲杏花林入口處櫻花盛開。 圖：台北市政府產業發展局／提供

竹子湖的氣候獨具特色，彷彿擁有一條無形的氣流分界線。從陽明山仰德大道轉進竹子湖產業道路時，天氣的驟變便是一大特色。無論是朗朗晴空還是綿綿細雨，都在此劃出一片獨特的天氣與風情。得益於這樣的微氣候，竹子湖歷經日據時期的蓬萊米種植、光復後的高麗菜產業，再到如今的海芋與繡球花田，始終維持著屬於自己的產業與性格。

▲純白的花朵背後，蘊藏著農民們的辛勤付出。 圖：台北市政府產業發展局／提供

來竹子湖親近自然，享受美食與美景，讓您的身心都得到徹底的療癒，為新的一年注入滿滿能量。期待在這片純淨的山林中，與您共享美好的時光！想知道台北更多好吃好玩的好所在？可於「台北市政府產業發展局」官網或臉書粉絲專頁查詢。

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