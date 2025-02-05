台北大安森林公園添秘境！「七彩星苑」小花園新開放

【旅奇傳媒/編輯部報導】走在大安森林公園裡面，除了豐富的自然生態景觀、愜意的散步道、可以賞鳥的湖畔風光，你知道現在又多了一處生意盎然的小花園休憩區嗎？

▲木製鹿雕。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處長藍舒凢表示，財團法人七星環境綠化基金會自2024/10/01起認養大安森林公園大草皮鄰近三號門的部分區域，以創造都市裡的原野風格為理念，規劃建造了「七彩星苑」小花園，採用多種自然型態的石材與木材融入原有自然環境，並搭配季節植栽如：醉蝶花、金魚草、飛燕草、鼠尾草、一串紅等多層次變化，各色草花爭奇鬥艷，宛如其名般綻放七星光彩。另外還在花園中央設置了木桌椅，更整合了原有的榕樹林蔭道，新增高低錯落的木平台，配合開闊地的草皮區，當小孩在大草皮上奔跑嬉戲時，木桌椅及木平台就是方便父母照看孩童的休憩區，適合全家大小一同前來共度美好時光。

▲多層次季節植栽爭奇鬥艷。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

財團法人七星環境綠化基金會執行長陳燕靜表示，「七彩星苑」已於2025/01/21起開放參觀，從大安森林公園三號門步入公園，綿延的綠蔭下是木製餐桌椅區，當遊客悠閒地坐在餐桌旁小憩，映入眼簾的是一片奼紫嫣紅，散發著朝氣蓬勃的春天氣息，花園裡設計了碎石步道，讓遊客能穿梭在花團間，感受春天欣欣向榮的生命力。為了因應農曆新年的到來，「七星彩苑」主景為一對透過農業資材循環經濟製作、超過4公尺高的草編臺灣黑熊裝置藝術，因為選用自然材料，融入了背景的田園風格，不會讓人感到突兀的同時又增添了一分趣味。

▲花園中央設置餐桌椅。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處青年所主任王淑雅表示，還在猶豫週末要去哪裡走走嗎？公園處歡迎來大安森林公園的「七彩星苑」，辛苦忙碌了一年，您可以在車水馬龍的城市中停下腳步，坐在餐桌椅旁欣賞四周風景，享受難得的休閒，還能在七彩繽紛的花朵及生動可愛的草編黑熊前為全家留影，給年節添上幸福的記憶喔！

▲鋪設碎石步道，遊客可穿梭其中。 圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

另提醒遊客，「七彩星苑」自動灌溉噴水時間為05:30及18:00，每次約40分鐘，遊玩可以避開噴灌時段，避免被濺濕。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野