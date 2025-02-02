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浪漫情人節！新北大都會公園辰光橋 夜間「情繫辰光」光雕提前開展

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穿梭於璀璨心廊的點點光芒中，讓人彷彿置身愛的世界。　圖：新北市政府水利局／提供
穿梭於璀璨心廊的點點光芒中，讓人彷彿置身愛的世界。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】星光繚繞，愛意滿橋，西洋情人節即將到來，新北市政府高灘地工程管理處（簡稱高灘處）今年以「情繫辰光」為主題，結合復古與現代元素，在新北大都會公園辰光橋上打造夢幻光雕燈飾，為情人們締造專屬的浪漫空間。辰光橋情人節光雕展提早於春節前夕開展，展期至03/23，歡迎各地的情人們到此感受浪漫氛圍。

▲由巨型喜鵲傳遞祝福之愛，承載著古老如同神話般的浪漫寓意。　圖：新北市政府水利局／提供
▲由巨型喜鵲傳遞祝福之愛，承載著古老如同神話般的浪漫寓意。　圖：新北市政府水利局／提供

專為人行及單車族設計，連接新北大都會公園左右岸的辰光橋，以牛郎織女重逢為構想，如銀河般曲線橋身象徵牛郎織女重逢路徑，可由景觀橋上遠眺新北河濱星光夜景，搭配橋上浪漫的星座光雕，自完工以來就是新北市熱門的觀光景點。

▲辰光橋以牛郎織女重逢為構想，可由橋上遠眺新北河濱星光夜景。　圖：新北市政府水利局／提供
▲辰光橋以牛郎織女重逢為構想，可由橋上遠眺新北河濱星光夜景。　圖：新北市政府水利局／提供

高灘處黃裕斌處長表示，今年在辰光橋上設置六座主題光雕燈飾，呈現七彩變換、耀眼奪目效果，橋上與橋下每個角落都展現不同的愛情元素。其中橋上的「曲線之愛」與「璀璨心廊」以獨特的光影設計，宛如時光隧道般絢麗愛心光廊和繽紛動感的炫彩光廊，營造浪漫滿溢的情人節氛圍，可望成為情侶們拍照打卡的熱門景點。

▲拱型的炫彩光廊中，以七彩星星燈點綴著情人節夜空。　圖：新北市政府水利局／提供
▲拱型的炫彩光廊中，以七彩星星燈點綴著情人節夜空。　圖：新北市政府水利局／提供

此外，橋上巨型喜鵲光雕是這次展演的最大亮點，搭配橋身如同銀河般光廊帶營造，就像喜鵲在銀河上架起鵲橋，帶領牛郎及織女相見，不僅承載著古老如同神話般的浪漫寓意，也讓每位來訪的情人們共同感受愛情傳遞與甜蜜，框住美麗的愛情。

▲情歌噴泉隨著動人的旋律，為夜晚增添唯美氣氛。　圖：新北市政府水利局／提供
▲情歌噴泉隨著動人的旋律，為夜晚增添唯美氣氛。　圖：新北市政府水利局／提供

高灘處補充說明，辰光橋光雕展從即日起至2025/03/23止，每日亮燈時間為晚上17:30-22:00，展期橫跨春節、元宵節、西洋情人節及白色情人節，情侶們要把握展出時間。新北河濱公園可從白天玩到晚上，春節假期期間，來到新北大都會公園遊玩時，不妨駐足到夜間感受辰光橋浪漫的光雕展，度過充實又浪漫的假期時光。

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