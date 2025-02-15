運將大哥最愛的深夜食堂！「葉家藥燉排骨」清香甘醇又暖胃 配全板橋最好吃的黏嘴魯肉飯有夠讚

葉家藥燉排骨

我們是剛營業就前往，沒多久就出現排隊人潮，來外帶的人還不少。

葉家藥燉排骨｜用餐環境

前方工作區火爐上黑色一甕一甕的，就是店裡販售的各種藥膳湯品，空氣中瀰漫著藥燉香氣，讓人不自覺得分泌唾液，飢腸轆轆了起來！

一壼壼的枸杞酒，這種鋁製小茶壺現在已經很少見了，裡面其實就是枸杞泡米酒，讓我想起以前爸爸帶我去吃土虱的小店時，他都會點上一壺！

如果是內用的話，自行拿菜單進來找座位，劃好菜單，填上桌號，再至櫃枱結帳即可～

每個桌上有豆乳醬以及辣椒醬油可自行添加～

葉家藥燉排骨｜菜單價格

主打藥膳湯品，光燉湯就有五種，比一般的藥燉排骨店還多，主食有麵線、魯肉飯，另外還有燙青菜、米血糕、乾拌羊肉等，價位還算平價～

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

外帶是紅色菜單，內用是白色，別拿錯囉！

葉家藥燉排骨｜餐點品嚐

藥燉肋排

一碗給了6隻肋排，啃得很過癮呀！而且肋排上的肉還不少，肉質軟嫩不柴，輕輕一咬就骨肉分離～可以沾著豆腐醬，別有一番風味！

他們家的藥膳湯頭沒有很重的中藥味，不用太擔心！口味不會很重，是自然甜味，不會讓人覺得口渴，應該是沒有加味素，湯頭清爽不油膩，溫潤順口，尾韻還會回甘，喝了很舒服，而且喝不夠還可以續湯，是不是很棒！

當歸羊肉

當歸羊肉和藥膳肋排的湯頭差不多，只是當歸有加入薑絲去除腥羊肉的腥味，羊肉肉片還蠻完整的不鬆散，羊肉口感很嫩，沒什麼羊騷味，溫陽補血是很溫和的湯品！

魯肉飯（大）

魯肉肉塊切丁肥肉帶皮，色澤黑金油亮，黏稠滷汁，香味四溢，鹹中帶微甜～白飯粒粒分明香Q不軟爛，魯肉入口即化不油膩，會讓你一口接一口，難怪號稱是全板橋最好吃的魯肉飯，一點也不為過呀！

燙青菜

大陸妹燙得色澤翠綠，沒有過熟變黃，口感鮮甜，鹹淡恰如其分～

整體吃來說都不錯，尤其是魯肉飯跟藥燉排骨的肋排，都很喜歡！尤其是還可以加湯，對於愛喝湯的人來說是一大福音啊！非常推薦的深夜食堂～

葉家藥燉排骨

地址：新北市板橋區中山路二段441號

營業時間：16:30–01:00 星期日公休

電話號碼：02 2962 0255

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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